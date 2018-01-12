AB Trump'a meydan okudu

ABD Başkanı Trump’ın, İran’a karşı tavrını iyiden iyiye sertleştirdiği ve nükleer anlaşma konusunda karar aşamasında olduğu bir dönemde Brüksel’de önemli bir buluşma gerçekleşti. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Toplantıdan ABD’ye, “Anlaşmanın alternatifi yok, imzana sadık kal” mesajı gönderildi. Avrupa ile İran’ın, 2015’te üzerinde uzlaşılan ve bu ülkenin nükleer faaliyetlerini kısıtlama amaçlı anlaşma konusunda ortak cephe oluşturduğunun göstergesi olan dörtlü toplantıdan sonuna kadar belgenin arkasında durulması kararı çıktı.



AB: KORUMAKTA KARARLIYIZ

Mogherini, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, anlaşmanın çok taraflı olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi kararıyla desteklendiğini hatırlatarak, “Anlaşma işliyor ve sonuç doğuruyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), 9 raporda İran’ın anlaşmaya uyduğunu teyit etti” dedi. Mogherini, AB’nin anlaşmayı koruma konusunda kararlı olduğunu söyledi.



JOHNSON’DAN SERT ÇKIŞ

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, anlaşmadan vazgeçmenin çok yanlış bir mesaj olacağını vurgularken en sert çıkışlardan biri Johnson’dan geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson şunları söyledi: “İyi bir alternatif üreten ya da daha iyi bir fikir ortaya atan olmadı. Eğer daha iyi bir çözümü olan varsa bunu ortaya koysun.”



Toplantı sonrasında yapılan basın açıklamalarına katılmayan İranlı Bakan Cevad Zarif, Brüksel’e gelmeden önce Moskova’da temaslarda bulunmuş ve “ABD, nükleer anlaşma konusunda uluslararası toplumun oluşturduğu birliği anlamalı ve bunun sonucunda pozisyonunu değiştirmeli” ifadelerini kullanmıştı.



BİLGİ NOTU: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İran’la yapılan anlaşma konusundaki son raporunu kasımda yayımlamış ve Tahran’ın anlaşma bağlamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü teyit etmişti. İran, nükleer silahta kullanılabilecek şekilde uranyum zenginleştirmede kısıtlamayı kabul etmiş, uranyum stokunu azaltma yükümlülüğü altına girmişti.