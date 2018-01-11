AB, Trump’a meydan okudu

Avrupa ile İran’ın, 2015’te üzerinde uzlaşılan ve bu ülkenin nükleer faaliyetlerini kısıtlama amaçlı anlaşma konusunda ortak cephe oluşturduğunun göstergesi olan dörtlü toplantıdan sonuna kadar belgenin arkasında durulması kararı çıktı.

AB: KORUMAKTA KARARLIYIZ

Mogherini, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, anlaşmanın çok taraflı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla desteklendiğini hatırlatarak, “Anlaşma işliyor ve sonuç doğuruyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), 9 raporda İran’ın anlaşmaya uyduğunu teyit etti” dedi. Mogherini, AB’nin anlaşmayı koruma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

JOHNSON’DAN SERT ÇKIŞ

Le Drian da anlaşmanın alternatifi bulunmadığını belirterek, “Dolayısıyla tüm taraflar imzalarına sadık kalmalı” ifadelerini kullandı. Anlaşmaya son verilmesi için mantıklı bir gerekçe olmadığı da Fransız bakanın vurguları arasında yer aldı. Sigmar, anlaşmadan vazgeçmenin çok yanlış bir mesaj olacağını vurgularken en sert çıkışlardan biri Johnson’dan geldi.

Johnson şunları söyledi: “Daha iyi bir alternatif üreten ya da daha iyi bir fikir ortaya atan olmadı. Eğer daha iyi bir çözümü olan varsa bunu ortaya koysun.”

Toplantı sonrasında yapılan basın açıklamalarına katılmayan Zarif, Brüksel’e gelmeden önce Moskova’da temaslarda bulunmuş ve “ABD, nükleer anlaşma konusunda uluslararası toplumun oluşturduğu birliği anlamalı ve bunun sonucunda pozisyonunu değiştirmeli” ifadelerini kullanmıştı.

IAEA, İran’la yapılan anlaşma konusundaki son raporunu kasımda yayımlamış ve Tahran’ın anlaşma bağlamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü teyit etmişti.