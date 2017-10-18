AB PKK sembollerini yasaklama gündemiyle toplanıyor

Ankara’da yapılacak terörle mücadele diyalog toplantısına ilişkin Hürriyet’e bilgi veren bir AB yetkilisi, “PKK, zaten AB’nin terör örgütleri listesinde. Avrupa Komisyonu’nun önerisi şu; Bu terör örgütleri listesini tüm üye ülkeler takip ediyor. Bu örgütün bayrağı, sembolü ya da örgütle ilgili resimler, bu terör örgütünün propagandası demek anlamına geldiği için bu yasaklamanın kapsamına alınmalı” dedi.

Terör örgütlerine ait sembol ve bayrakların yasaklanmasının AB’ye üye devletlerin münferit kararları olduğunu belirten yetkili, Almanya’nın birkaç ay önce bu yönde bir düzenlemeyi uygulamaya başladığını hatırlattı.

“Müeyyideler ve terörle mücadele mevzuatı, AB alanına giren konulardır. Bir örgütün, AB’nin terör örgütleri listesine alınıp alınmayacağı AB’nin kararıdır. Suç teşkil eden konularla mücadele ise münferit üye devletlerin yetki alanında” ifadesini kullanan AB yetkilisi, Birlik üyeleri arasında şimdiye kadar sadece DEAŞ bağlamında sembol, bayrak yasağı uygulandığını belirtti.

İLERLEME RAPORU UYARISI

Önümüzdeki dönem AB ile Türkiye’nin yol haritasına göre kasım ayında enerji diyaloğu toplantısı, artından ulaştırma toplantısı, aralık ayında ekonomi konula toplantının yanısıra ortaklık konseyi toplantısı yapılacak.

AB’nin ikili işbirliği alanlarında temaslar devam ederken, bunların yanı sıra hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda da Türkiye’den adım beklediğini belirten yetkili, 2018 Nisan ayında yayınlanacak İlerleme Raporu konusunda uyarıda bulundu.

AB yetkilisi, “Türkiye ile ilişkilerde değişiklik olmasını isteyen taraflar Komisyon’dan ‘Türkiye artık kriterlere uymuyor’ açıklaması yapmasını isteyecek. Ancak, bu rapor 2017 raporu olacağı için yıl sonuna kadar Türkiye için hala açık bir pencere var” ifadesini kullandı. AB üyesi ülkelerin hükümet başkanlarının Perşembe günü bir zirve yapacağını hatırlatan yetkili, akşam yemeğinde konunun Türkiye ile ilişkiler olacağını belirtti.

Yetkili, Türkiye’nin bazı AB üyeleri ile yaşadığı gerginliklerin, ülkenin üyelik sürecine etkisinin kaçınılmaz olduğunu da belirtti. AB yetkilisi şöyle konuştu:

“Eğer AB üye devletleri ile münferit olarak iyi ilişkileriniz yoksa, o zaman AB ile de iyi ilişkiler olmasını bekleyemezsiniz. Yani bir tane üye devletle bazı konularda zor bir ilişkiniz varken, sonra bu üye devletin AB düzeyinde sizinle ilgili bazı şeylere destek vermesini bekleyemezsiniz. Almanya da böyle zor bir ilişkiyi göze alabileceğiniz bir ülke değil.”

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