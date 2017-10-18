Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>AB PKK sembollerini yasaklama gündemiyle toplanıyor

    AB PKK sembollerini yasaklama gündemiyle toplanıyor

    Sevil ERKUŞ/ANKARA
    18.10.2017 - 11:46 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE ile Avrupa Birliği’nden (AB) yetkililer, terörle mücadelede işbirliğini görüşmek üzere kasım ayı sonunda bir araya gelecekler. Avrupa ülkelerinde PKK’nın bayrak, flama gibi sembollerinin kullanılmasının yasaklanması da bu toplantının gündeminde olacak.

    Ankara’da yapılacak terörle mücadele diyalog toplantısına ilişkin Hürriyet’e bilgi veren bir AB yetkilisi, “PKK, zaten AB’nin terör örgütleri listesinde. Avrupa Komisyonu’nun önerisi şu; Bu terör örgütleri listesini tüm üye ülkeler takip ediyor. Bu örgütün bayrağı, sembolü ya da örgütle ilgili resimler, bu terör örgütünün propagandası demek anlamına geldiği için bu yasaklamanın kapsamına alınmalı” dedi.

    Terör örgütlerine ait sembol ve bayrakların yasaklanmasının AB’ye üye devletlerin münferit kararları olduğunu belirten yetkili, Almanya’nın birkaç ay önce bu yönde bir düzenlemeyi uygulamaya başladığını hatırlattı. AB PKK sembollerini yasaklama gündemiyle toplanıyor

    “Müeyyideler ve terörle mücadele mevzuatı, AB alanına giren konulardır. Bir örgütün, AB’nin terör örgütleri listesine alınıp alınmayacağı AB’nin kararıdır. Suç teşkil eden konularla mücadele ise münferit üye devletlerin yetki alanında” ifadesini kullanan AB yetkilisi, Birlik üyeleri arasında şimdiye kadar sadece DEAŞ bağlamında sembol, bayrak yasağı uygulandığını belirtti.

    İLERLEME RAPORU UYARISI

    Önümüzdeki dönem AB ile Türkiye’nin yol haritasına göre kasım ayında enerji diyaloğu toplantısı, artından ulaştırma toplantısı, aralık ayında ekonomi konula toplantının yanısıra ortaklık konseyi toplantısı yapılacak.

    AB’nin ikili işbirliği alanlarında temaslar devam ederken, bunların yanı sıra hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda da Türkiye’den adım beklediğini belirten yetkili, 2018 Nisan ayında yayınlanacak İlerleme Raporu konusunda uyarıda bulundu.

    AB yetkilisi, “Türkiye ile ilişkilerde değişiklik olmasını isteyen taraflar Komisyon’dan ‘Türkiye artık kriterlere uymuyor’ açıklaması yapmasını isteyecek. Ancak, bu rapor 2017 raporu olacağı için yıl sonuna kadar Türkiye için hala açık bir pencere var” ifadesini kullandı. AB üyesi ülkelerin hükümet başkanlarının Perşembe günü bir zirve yapacağını hatırlatan yetkili, akşam yemeğinde konunun Türkiye ile ilişkiler olacağını belirtti.

    Yetkili, Türkiye’nin bazı AB üyeleri ile yaşadığı gerginliklerin, ülkenin üyelik sürecine etkisinin kaçınılmaz olduğunu da belirtti. AB yetkilisi şöyle konuştu:

    “Eğer AB üye devletleri ile münferit olarak iyi ilişkileriniz yoksa, o zaman AB ile de iyi ilişkiler olmasını bekleyemezsiniz. Yani bir tane üye devletle bazı konularda zor bir ilişkiniz varken, sonra bu üye devletin AB düzeyinde sizinle ilgili bazı şeylere destek vermesini bekleyemezsiniz. Almanya da böyle zor bir ilişkiyi göze alabileceğiniz bir ülke değil.”

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: Avrupa Birliği
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri