‘AB küresel ticaretin motoru haline geldi’

IMF, Avrupa’ya yönelik Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporunu yayınladı. Raporda, IMF ekonomistlerinin, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı Avrupa ülkelerine yönelik tespit ve öngörülerine yer verildi.

Avrupa ekonomilerinde iyileşmenin güçlendiği vurgulanan raporda, bölge ülkelerinin toplam gayri safi hasılalarının bu yıl yüzde 2.4 ve gelecek yıl yüzde 2.1 büyüyeceği öngörüldü. Avrupa ülkelerinde artan iç talep ve yatırımlarla hızlanan büyümenin küresel ekonomiye ciddi katkı sağladığı kaydedilen raporda, “Avrupa, nihayet küresel ticaretin motoru haline geldi. 2016-2017 yıllarında Avrupa küresel ürün ithalatındaki büyümeye, Çin ve ABD’nin toplamı kadar katkı sağladı” tespitine yer verildi.

Raporda, ayrıca, işsizliğin Avrupa kıtası genelinde düşüşte olduğuna ve ücretlerin bu bağlı olarak yavaşça yükseldiğine de işaret edildi.

KISA VE UZUN VADELİ RİSKLER

Öte yandan, bölgeye yönelik kısa vadeli risklerin dengede gözükmesine karşın orta vadede aşağı yönlü risklerin ağır bastı değerlendirmesinin yapıldığı raporda, “Kısa vadede iyileşme beklenenden hızlı gerçekleşebilir ancak büyümenin sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretleri var. Uzun vadede ters demografik trendler ve düşük verimlilik büyümeyi muhtemelen aşağı çekecek” değerlendirmesine yer verildi.

YÜKSEK KAMU BORCU UYARISI

Raporda, orta ve uzun vadeli aşağı yönlü risklerin politika yapıcıların şimdi harekete geçmesini gerektirdiğine işaret edilirken, bütçe açıkları ve kamu borçlarının azaltılmasına öncelik verilmesi tavsiye edildi.

Bu noktada, Belçika, Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya ve Birleşik Krallık, yüksek kamu borcunu azaltması gereken ülkeler arasında sıralandı. Macaristan, Polonya, Romanya ve batı Balkan ülkelerinde bütçe açıklarının yüksek olması nedeniyle kamu harcamalarının kalitesinin iyileştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Para politikasının düşük enflasyon baskıları nedeniyle genişlemeci olmaya devam etmesinin uygun olduğu belirten raporda, ücretlerin artmaya başladığı ülkelere ise parasal normalleşmeye geçilmesi tavsiye edildi.