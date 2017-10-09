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AB, krizdeki ülkeye yardımı mecbur kıldı

AA
09.10.2017 - 16:11 | Son Güncelleme:

AB Konseyi, enerji güvenliği kapsamında doğalgaz krizi yaşayan üye ülkelere ‘zorunlu yardımı’ mecbur kılacak yeni düzenlemeyi onayladı.

AB Konseyi, üye ülkelerin doğalgaz krizi yaşamaları durumunda birbirlerine "zorunlu" yardım etmelerini sağlayacak düzenlemeye onay verildiğini açıkladı. Yeni düzenleme ile ülkeler, doğalgaz arz güvenliği risklerine göre belirlenecek ve aralarında bölgesel iş birliği artırılacak. Grup ülkeler, ortaklaşa önleyici eylem planları ve acil durum planları hazırlamak zorunda olacak. Ciddi kriz senaryolarında ‘dayanışma mekanizması’ yürürlüğe girecek ve ülkeler zorunlu olarak birbirlerine yardım edecek. Ayrıca AB Komisyonu, üye ülkelerin doğalgaz arz güvenliği ve altyapısı ile ilgili yapacakları sözleşmelere erişim hakkı kazanacak. Böylece doğalgaz tedarik sözleşmelerindeki denetim artacak.

Etiketler: doğalgaz , AB , Enerji
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