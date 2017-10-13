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    AB Konseyi'nde zehirli duman paniği

    BRÜKSEL (AA)
    13.10.2017 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Mutfakta kimyasal maddelerin karıştırılması nedeniyle oluşan dumandan 15 kişi etkilendi. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracının müdahalede bulunduğu olayda, AB Konseyi binası tahliye edildi.

    Avrupa Birliği (AB) Konseyinin mutfağında kimyasal maddelerin karıştırılması sonucu ortaya çıkan dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan binadaki olay, yerel saatle 10.00 sularında yaşandı. İhbar üzerine binaya, çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis aracı geldi. Olaydan etkilenen 15 personel ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ve polis de binanın tahliye edilmesine yardımcı oldu.

    AB Konseyinin açıklamasında, mutfaktaki havalandırma sisteminde meydana gelen bir arızanın, içeride zehirli dumana yol açtığı ve buna bağlı olarak da bazı mutfak personelinin rahatsızlandığı kaydedildi. Açıklamada, sebebi araştırılan olayın AB Liderler Zirvesi'nin gelecek hafta yapılmasını engellemeyeceği de ifade edildi.

    Belçika basınında yer alan haberlerde ise dumanın, kimyasalların karıştırılması sonucu oluştuğu, durumdan etkilenen personelden bazılarının kustuğu ve gözlerinde kızarıklık görüldüğü belirtildi.

     

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    Etiketler: son dakika , AB Konseyi , duman
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