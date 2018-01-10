AB, gelecekteki bütçesini tartışıyor

Oettinger, AB Komisyonu üyelerinin Brüksel'de gerçekleştirdiği haftalık "Kolej" toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, AB'nin 2020 yılı sonrası dönemdeki bütçesinin belirlenmesine yönelik, Çok Yıllı Mali Çerçeve konusunun ele alındığına dikkati çeken Oettinger, AB'nin gelecek dönem bütçesinin Mayıs ayında açıklanacağını söyledi.

Oettinger, mevcut AB bütçesinin zayıf yönlerini tartıştıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"2 ana sorunumuz var. Bütçedeki gelirlerde ve harcamalarda açık var. Gelir açığının bir nedeni Brexit. Birleşik Krallık, AB bütçesine katkı veren bir ülke ve ayrılmasıyla yapısal olarak yıllık 12-15 milyar avroluk bir açık olacak.

Harcamalarda da mevcut mali çerçevede yer almayan sınır kontrolü, savunma, kalkınma iş birliği, araştırma gibi yeni görevlerden dolayı açık olacak."



"AB BORÇLU OLMAMALI"

Söz konusu bütçe açığını borçlanarak kapatmak istemediklerini vurgulayan Oettinger, "AB borçlu olmamalı. Harcanan her 1 avronun karşılığında 1 avro gelir olmalı." diye konuştu.

Oettinger, Brexit açığının yüzde 50'sini mevcut bütçe çerçevesinde kesintilerle, geriye kalanını da ilave gelirlerle kapatacaklarını belirterek, "Brexit'le birlikte geriye kalan 27 üye ülkenin bütçeye katkılarını ılımlı bir şekilde artırmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

AB'nin yeni programlarını, ilave kaynaklar ve mevcut yapıda kesintilerle sağlayacaklarını anlatan Oettinger, eğitim programı Erasmus ve araştırma programı Horizon'a yönelik harcamaların artırılacağını, geriye kalan Ortak Tarım Politikası ve uyum fonları da dahil bütün alanlarda kesinti olacağını belirtti.

Oettinger, mevcut AB bütçesinde 60 kadar farklı program bulunduğunu anımsatarak, bu programların birleştirilerek sayısının azaltılacağını söyledi.

Bir sonraki Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin 7 yıllık dönemi kapsayacak şekilde planlandığını belirterek, "Şu anda üye ülkeler AB bütçesine Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının yüzde 1'i seviyesinde katkı sağlıyor. Bu yıllık 150 milyar avro civarında bir rakam. Bunun yüzde 1,1 ile yüzde 1,2 arasında bir orana çıkmasıyla gerekli kaynak sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Çok Yıllı Mali Çerçeve, AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen ve böylece bütçe disiplinini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi 2014-2020 yıllarını kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

Öte yandan, AB'nin 2018 yılı genel bütçesinde gelirler 160,1 milyar avro, harcamalar ise 144,7 milyar avro olarak belirlenmişti.