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    AB elçilerinden Kılıçdaroğlu'na Erdoğan-Bahçeli sorusu

    İHA
    11.01.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "AK Parti ve MHP'nin açıklamış olduğu ittifak ile BBP Genel Başkanı'nın benzer açıklamaları" soruldu.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ortak basın açıklaması yaptı.

    AB büyükelçileriyle, Türkiye'nin iç ve dış politikasını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Yılmaz, "Toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, erken seçim ihtimali, muhtemel ittifaklar ile uyum yasaları konuları değerlendirildi” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye'nin Rusya, AB ve ABD ilişkilerinin geniş kapsamlı bir şekilde konuşulduğunu aktararak, Türkiye'nin AB değerleriyle, demokrasiyle, insan haklarıyla, hukukun üstünlüğüyle tekrar uyumlu bir hale gelmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

    Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ittifaklarla ilgili büyükelçiler tarafından bir yorum yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Özellikle AK Parti ve MHP'nin açıklamış olduğu ittifak ile BBP Genel Başkanı'nın benzer açıklamaları olmuştu. Bu konuları sordu büyükelçiler" açıklamasında bulundu.

    Bu süreci yakından izlediklerini, Türkiye'de ittifakın otokrasiyi ve demokrasiyi savunanlar diye iki şekilde olacağını büyükelçilere ilettiklerini anlatan Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin otokrasiye ve tek adam rejimine teslim olmayacağını vurguladığını da bildirdi.

    HÜKÜMETE İDLİP ELEŞTİRİSİ

    İdlib ile ilgili yaşanan son gelişmelerle ilgili soruya Yılmaz, "Hükümetin Suriye politikası tamamen iflas etmiştir. Suriye politikasında, Hükümetin bir çıkış stratejisi bulunmamaktadır" diye konuştu.

    Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün İdlib'de ne oluyor? İdlib'e Halep'ten kaçan cihatçı radikal gruplar geldi. Çatışmazlık anlaşmasıyla Türkiye, İdlib'te bu grupların hamiliğine soyundu. Yani garantör ülke. Kimi garanti ediyoruz biz? 20-25 bin elinde silah olan grupları garanti ediyoruz. Biz bu İdlib'i alıp ne yapacağız? Halep'te yenildiler, şimdi İdlib'e doluştular. Bu sistemde bunların bir geleceği yok.”

    Türkiye'nin, bu grupların hamiliğini yapmak istediğini söyleyen Yılmaz, uluslararası toplumun da yarın Türkiye'yi 'terörü himaye ediyor' şeklinde değerlendireceğini ve böyle takdim etmeye çalışacağını ileri sürdü. Yılmaz, "Bizim, Suriye politikasında bir yanlışla yüzleştiğimizi artık kabul etmemiz lazım. Arazide hükümet, Esad ile masaya oturmak istemiyor, Esad'tan nefret ediyor ama Esad'ı seven, Esad'ı masada görmek isteyen ve Esad'la bir çözümü düşünen Rusya ve İran'la hareket ediyor. Bu bir çelişkidir” değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , Avrupa Birliği , Recep Tayyip Erdoğan , Devlet Bahçeli
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