AB, ‘dijital yalan’a karşı önlem alıyor

GEÇEN yılı Brexit müzakereleri ve göçmen krizi gibi tartışmalarla kapatan AP üyeleri, 2018’in ilk Genel Kurulu için Fransa’nın Strazburg kentinde bir araya geldi. Dört gün sürecek Genel Kurul’da Brexit müzakereleri ve aralık ayında toplanan AB Zirvesi’nin ele alınacağı bugünkü oturumda, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk milletvekillerini bilgilendirecek. Aynı gün Genel Kurulda üyeler, İran’daki gelişmeler ve Kolombiya barış sürecini tartışacak.

AB dönem başkanlığını Estonya’dan devralan Bulgaristan’ın Başbakanı Boyko Borisov, yarın Genel Kurul’a hitap edecek ve ülkesinin önceliklerini anlatacak.

Aynı gün öğleden sonra ise AB ülkelerinde Rusya propagandasının etkileri ve bazı ülkelerdeki seçimleri, yalan haberlerle etkileme iddiaları tartışılacak.

TELEFON DİNLEME SINIRLANDIRILACAK MI?

Genel Kurul’da ayrıca AB tarafından siber gözetleme ve kontrol araçlarının (internet kontrolü, telefon dinleme vb.) bazı ülkelere ihracının sınırlandırılması veya engellenmesi konulu bir tartışma da gündeme gelecek.

Bugün yapılacak tartışmadan sonra konuyla ilgili hazırlanan bir düzenleme yarın Genel Kurul’da oylanacak.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, AP Başkanı Antonio Tajani ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in ortak bir basın toplantısı düzenleyeceği Genel Kurul çalışmaları süresince ayrıca İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da AB’nin geleceği konulu bir oturumda konuşacak.

‘YALAN HABERLER ABD’DE SEÇİMİ ETKİLEDİ’

Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan üst düzey uzman grup ise yalan haberler konusunu görüştü. Hollandalı Madeleine de Cock Buning başkanlığında toplanan 40 uzman, internet ortamını istila eden ‘yalan haberler’le (fake news) mücadele etmeyi planlıyor. Dijital Ekonomi ve Dijital Toplumdan Sorumlu AB Komiseri Maria Gabriel, “Teknoloji, halkın medyaya erişim biçimlerini değiştirdi. Yanlış bilgi, ister kasıtlı olsun isterse olmasın, artık tamamen dijital platformun bir parçası haline geldi” dedi.

Yalan haberlerin özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kazanmasına önemli katkı sağladığına dikkati çeken Avrupa Komisyonu, yanlış bilgilendirme konusunda mücadele verilmesi için 40 kişiden oluşan bir uzman grubu oluşturmuştu. Farklı ülkelerden oluşan uzmanlar grubunun, sahte haberlere ve yalan bilgilere dair bütün bilgileri toplayıp, çözüm yollarıyla birlikte Avrupa Komisyonu’na bir dosya halinde sunması bekleniyor. “Bu gruptan, açık, yapılandırılmış ve Avrupa yaklaşımının katma değerinin üzerinde bir rapor bekliyorum” diyen Gabriel, bu soruna getirilecek cevaplarla olası büyük bir parçalanmayı önlemek istediğine vurgu yaptı.

Uzman grubunun çalışmaları 23 Şubat’ta sona erecek. Hazırlanan rapor, eylül 2018’de açıklanacak.