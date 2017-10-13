Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>AB, dev ücretli yol şirketine onay verdi

AB, dev ücretli yol şirketine onay verdi

AA
13.10.2017 - 15:05 | Son Güncelleme:

AB, İtalyan ücretli otoyol şirketi Atlantia'nın İspanyol Abertis'i 18 milyar dolara satın almasını onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'daki ücretli otoyol şirketi Atlantia'nın İspanya merkezli Abertis'i 18 milyar dolara satın almasına onay verdi.

AB Komisyonu, her ikisi de ücretli otoyol işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Atlantia'nın Abertis'i 18 milyar dolara satın alması teklifine yönelik incelemenin tamamlandığını açıkladı.

Atlantia ve Abertis'in ücretli otoyollarının birbirlerine uzak mesafelerde bulundukları ve sektörde ihalelerinin yoğun bir şekilde düzenlemelere tabi olduğu kaydedilen açıklamada, satın almayla dünyanın en büyük ücretli otoyol işletmecisi şirketin ortaya çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu satın almaya karşın sektörde rekabetin devam edeceği sonucuna varıldığı, bu nedenle satın almaya onay verildiği bildirildi.

İtalya merkezli Atlantia şirketi, ücretli otoyol, havalimanı ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Abertis ise İspanya'da ücretli otoyol ve telekomünikasyon altyapısı sektörlerinde bulunuyor.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket birleşmesinin piyasalara etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket satın almalarını engelleyebiliyor.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri