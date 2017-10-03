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    Hürriyet >Dünya>AB de Türkiye ile süreci bitirmek istemiyor

    AB de Türkiye ile süreci bitirmek istemiyor

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    03.10.2017 - 01:49 | Son Güncelleme:

    ALMANYA’nın, Türkiye ile ilişkilerin detaylı şekilde gözden geçirilmesini istediği 19-20 Ekim’deki Avrupa Birliği Zirvesi yaklaşırken üye ülkeler de pozisyon almaya başladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Aslına bakarsanız bizim AB üyeliğine de ihtiyacımız kalmamıştır” vurgusuyla birlikte süreci bitirenin Türkiye olmayacağını net şekilde dile getirdiği bir ortamda AB kanadında da “sürecin koparılması” fikri taraftar bulmakta zorlanıyor.

    - Almanya Başbakanı Merkel’in seçim kampanyası sırasında dile getirdiği “sürecin bitirilmesi” fikrine yönelik ciddi muhalefetle karşı karşıya kalan ve bu doğrultuda net adım atmanın mümkün olmayacağını gören Berlin, AB Komisyonu’nun devreye girmesinden yana.

    - Almanya’nın isteği, AB Komisyonu’nun acilen Türkiye’nin kriterlere uyup uymadığına yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapması yönünde. 2018 baharında açıklayacağı ülke raporlarında (eski İlerleme Raporu) detaylı değerlendirme yapacak olan Komisyon ise değerlendirme sürecini öne çekmeye sıcak bakmıyor. Almanya’nın Komisyon bağlantılı pozisyonuna Türkiye’nin belli bir süre ikili sorun yaşadığı ülkeler arasında olan Hollanda da destek veriyor.

    ANA BLOK RADİKAL ADIMA KARŞI

    Türkiye konusundaki ana bloğu ise ülkede yaşanan olumsuz gelişmelerin farkında olan, bunlardan ciddi endişe duyan ancak şu aşamada radikal adım atılmasını istemeyen grup oluşturuyor. Bu grubun başını da İngiltere çekiyor. İtalya, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti de bu yaklaşıma aktif şekilde destek veren ülkeler arasında. Finlandiya, Litvanya gibi kuzey ülkelerinin de bu çizgide olduğu biliniyor.

    Türkiye ile ilişkilerin geleceği açısından tavrı önemli olan Fransa ise İngiltere’nin pozisyonuna Almanya’nınkine olduğundan daha yakın. Müzakerelerin tamamen bitirilmesini isteyen tek ülke ise Avusturya.

    Etiketler: gazetehaberleri , ab , türkiye , Türkiye
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