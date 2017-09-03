‘AB bize baskı için sonuçsuz bıraktı’

BBC’de Andrew Marr Show’a konuk olan Davis, İngiltere’nin AB’den çıkışına ilişkin müzakerelerin sonuncusunda ilerleme sağlanamadığını hatırlattı. AB ile devam eden müzakerelerden sonuç çıkmamasına yönelik Davis, “Bunu bizim üzerimizde parasal açıdan baskı oluşturmak için düzenlediler. Bütün mevzu bu. Paraya karşı zamana oynuyorlar” dedi. İngiltere’nin AB’den çıkış için 50 milyar sterlin ödemek zorunda kalacağı yönündeki iddialara da değinen Davis, bunların doğru olmadığını söyledi.

Bakan Davis, ülkesinin AB’ye böyle bir ödeme yapmasını gerektirecek yasal dayanağın bulunmadığını belirterek, uluslararası yükümlülüklerin gerektirdiği bazı ödemelerin ise yapılabileceğini kaydetti.

100 MİLYAR EUROYU BULABİLİR

İngiltere’nin AB’den ayrılmasına ilişkin müzakerelerin üçüncü turu geçen hafta tamamlanmış ve müzakerelerde ilerleme kaydedilemediği duyurulmuştu.

Brexit sürecinin sonunda AB İngiltere’den, bugüne kadar verdiği ortak bütçeye katkı taahhütlerini yerine getirmesini ve ayrıca Brexit sürecinin doğuracağı personel masraflarını karşılamasını istiyor. Faturanın 60 ila 100 milyar euro olabileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. İngiltere’de, bu faturanın ödenmesine karşı çıkan ve AB ile hiçbir anlaşma yapmadan birlikten ayrılmaktan yana olan çevreler de bulunuyor.