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    AB bayrakları Portekiz için indi

    AA
    17.10.2017 - 14:49 | Son Güncelleme:

    AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi binalarının önündeki bayraklar, Portekiz’deki orman yangınlarının ardından yarıya indirildi.

    PORTEKİZ Ulusal Sivil Koruma Kurumu, ülkenin orta ve kuzey bölgelerindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 36’ya yükseldiğini, 63 kişi yaralandığını ve 7 kişi de kayıp olduğunu açıkladı. Yangınla ilgili hükümete yönelik eleştirilere cevap veren Portekiz Başbakanı Antonio Costa, “Şu anda zaman istifa etme değil, çözüm üretme zamanıdır” dedi. Costa, cumartesi günü Bakanlar Kurulu’nda yapacağı olağanüstü toplantıda, ülkedeki mevcut sivil koruma sistemini ele alacaklarını da duyurdu.

    Belçika’nın başkenti Brüksel’deki AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi ise binalarının önündeki bayrakları yangında hayatlarını kaybedenlerin için yarıya indirdi.

    Etiketler: Yangın , orman yangını , Avrupa Birliği , bayrak
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