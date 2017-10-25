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    Bakan Çelik'ten AB'ye tepki: İntihar olur

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Sorunlarını çözemeyen bir Avrupa modelinin alacağı tek kararın Türkiye ile müzakereleri kesmek olması ya da askıya almak olması bir intihar olur" dedi.

    AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Çelik, "Sorunlarını çözemeyen bir Avrupa modelinin alacağı tek kararın Türkiye ile müzakereleri kesmek olması ya da askıya almak olması bir intihar olur." dedi.

    "IPA yardımlarını (AB'nin katılım öncesi mali yardımları) kesmek bir şey ifade etmez." diyen Çelik, "Bunun dillendirilmesi de AB'nin kredibilitesini geriye götüren bir şeydir." ifadesini kullandı.

    Bakan Çelik, "Avusturya'nın (Türkiye'ye karşı) takıntısını bir siyasi analiz biçimiyle açıklayamıyorum. Tamamen psikiyatrik bir takıntı haline gelmiş durumdadır." diye konuştu.

    AB'nin ayrıcalıklı ortaklık teklifine ilişkin Çelik, "Buna ahlaksız teklif diyoruz." dedi.

    'REFERANDUM KARARINI DONDURSA NE OLUR DONDURMASA NE OLUR'

    Çelik, IKBY'nin bağımsızlık referandumu konusunda, "Kürtlere en büyük zulmü Barzani bu referandum kararını vererek yapmıştır. Barzani bu adımı Kürtler için atmadı. Barzani bu adımı kendi başkanlığını garanti altına almak için attı." ifadesini kullandı.

    IKBY Başkanı Barzani'nin referandum kararını dondurma teklifine ilişkin Bakan Çelik, şunları söyledi:

    "Tamamen taktik amaçlı bir şey. Referandum kararını dondursa ne olur dondurmasa ne olur... Açık bir şekilde 'bu yoktur' demediği müddetçe, geri alınmadığı müddetçe bunun sonucu budur denilmesi gerekir."

    Etiketler: ab üyeliği , kuzey ırak
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