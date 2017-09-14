AB Bakanı Çelik: Gidin İngilizlere sorun diyeceğiz

RESEPSİYONDA konuşan Bakan Çelik’in, “Burada yabancı yok, gazeteciler de yok. Biz bizeyiz. Bu yüzden rahat konuşacağım. Herhangi müttefikimiz bize, ‘Savunma sanayi ve güvenlik konusunda nasıl yardımcı olabiliriz?’ derse; Gidin, İngilizlere sorun. Onların yaptığı gibi yapın, diyeceğiz” dedi.

Bazı müttefiklerinin Türkiye’ye silah ambargosu uygulamaktan bahsettiklerini belirten Çelik, şunları söyledi:

“Bu yüzyıl bittiğinde, yani 80 yıl sonra bu yüzyılın en büyük çelişkisi ne denildiğinde, bence şu yazılacak; ‘Müttefiklerimizim bazıları teröre karşı beraber mücadele ettiğimiz, özgürlükleri korumak için dünyanın her tarafında beraber ölümü göze aldığımız müttefiklerimizin bazıları bugünlerde Türkiye’ye silah ambargosu uygulamaktan bahsediyorlar. Fakat bir NATO müttefiki olan Türkiye’yi tehdit eden terör örgütü PYD’ye silah vermekten geri durmuyorlar.”

TÜRKİYE ZAAFA DÜŞMEZ

“Düşünebiliyor musunuz? Bir terör örgütüne silah verenler bize silah ambargosu uygulamaktan bahsediyorlar. Bununla ilgili kaygımız var mı? Hayır, yok. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Her koşul altında güvenliğini sağlar, hiçbir şekilde güvenliği konusunda bir zaafa düşmez. Ama bu sözleri bahsedenler şunu unutmasınlar; Türkiye, 55 ülkenin DEAŞ’la koalisyonu sonrasında başaramadığını tek başına başarmıştır. Darbe girişiminde bir ay sonra, ordumuz yara almışken Türk ordusu Suriye’ye girmiştir. DEAŞ’ı Türkiye’nin sınırlarından temizlemiştir Bu DEAŞ terör örgütünün Türkiye sınırlarından temizlenmesi demek NATO sınırlarından temizlenmesi demektir, Avrupa sınırların temizlenmesi demektir. Biz bunu yapmaya devam ederiz.”

YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ

Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç de, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkilerinin iki ülkede yapılan referandumlardan sonra yeni bir döneme girildiğini ifade etti. Bu dönemde iş birliğinin daha da ivme kazandığını söyledi. Bu amaçlı ticari çalışma grubu kurulduğunu belirtti. Savunma sanayi alanında ‘birliğin’ öneminden bahsetti. Son dönemde bu alanda heyecan verici gelişmeler yaşandığını dile getirdi.