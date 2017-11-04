AB, Arakan’da ‘etnik temizliği’ kabul etti

Myanmar hükümetinin bütün vatandaşların haklarına saygı göstermeye ‘ikna edilmesi’ gerektiğini söyleyen Stylianides, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’e katılıyorum, belki de bu duruma ilişkin tek tanımlama etnik temizliktir” ifadesini kullandı. Stylianides, Myanmar’da uğradıkları zulüm nedeniyle Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların ciddi şekilde yardıma ihtiyaç duyduğuna da dikkati çekti.

300 KÖY YOK EDİLDİ

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan’da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300’e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş’e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş’e kaçmanın yolunu arıyor. Arakan’da 1970’lerde yaklaşık iki milyon Müslüman’ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.