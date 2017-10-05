AB, Amazon'a 250 milyon euro borç çıkardı

Avrupa Birliği (AB), internet alışveriş şirketi Amazon'a Lüksemburg'daki vergi uygulamalarından dolayı 250 milyon euro geriye dönük borç çıkardı.

AB Komisyonu, Amazon'un Lüksemburg'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin yıllar süren soruşturmasını tamamladı. AB Komisyonu, Amazon'dan geriye dönük 250 milyon euroluk vergiyi faiziyle birlikte Lüksemburg'a geri ödemesini talep etti.

Konuyla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, "Amazon'un Lüksemburg'da faydalandığı vergi uygulamaları AB kurallarına göre yasa dışı bulundu." dedi.

Vestager, mevcut kuralların yeni olmadığını anımsatarak, "Lüksemburg’da Amazon şirketinin faydalandığı uygulamayla şirket, 2003-2011 arasındaki dönemde karlarının 4'te 3'ünü bir şirketten diğer şirkete aktardı. Bu kurallara aykırı ve yasa dışıdır. Söz konusu, 250 milyon euro faiziyle birlikte geri ödenmelidir." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, daha önce de Google'a, arama sonuçlarını kendi lehine çevirerek rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar euro tutarında ceza kesmişti.