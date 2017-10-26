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    AB 20 ayda bitirmeyi önerecek

    Mahmut Can EMİR, DHA
    26.10.2017 - 11:38 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği (AB) kaynaklarına göre, AB, İngiltere Başbakanı Theresa May’e geçiş süreci için 20 aylık bir süre önerilecek.

    İNGİLİZ gazetesi The Guardian’ın haberine göre, 2019 Mart ayında başlayacak Brexit süreci hakkında konuşan Theresa May, İngiltere’nin ortak pazar ve ortak gümrükten çıkması için yaklaşık iki yıllık bir süreye ihtiyaç duyulacağını belirtmişti.
    İrlanda Hükümeti ise İngiltere’den pek çok kişinin desteğini alan, beş yıllık bir geçiş süreci çağrısında bulunmuştu.
    Bununla birlikte, üst düzey AB yetkililerine göre, Brexit süreci 31 Aralık 2020’de, İngiltere’nin birliğin yasal yapısında çıkmasıyla, tamamlanacak.

    BARNIER: 2020’YE KADAR OLMALI
    Henüz 27 üye ülke tarafından her hangi bir ortak karar alınmadı, ancak yarın yapılacak Avrupa Konseyi Zirvesinde geçiş süreci şartlarının gözden geçirilmesi konusunda anlaştılar. AB Başmüzakerecisi Michel Barnier, “Bence geçiş süreci mali periyoda uygun olmalı, yani 2020 yılına kadar” dedi.
    AB’den bir kaynak ise sürecin 2020 yılında bitmesi, AB’nin, 2020 Aralık ayında sonlanacak olan yedi yıllık bütçe planlamasına ile aynı zaman gelmesi, sürecin bitirilmesi için uygun bir zaman olarak görüldüğüne işaret etti.
    Geçiş sürecine ait pek çok şartın tartışma yaratmayacağı düşünülürken, AB’nin, İngiltere’nin ortak pazarda kalma isteğine, Avrupalı balıkçıların İngiltere sularında avlanmasına izin verilmesini isteyerek cevap vereceği öngörülüyor.

    Etiketler: BREXIT
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