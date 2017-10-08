Aamir Khan, Sulukule Sanat Akademisi'ne hayran kaldı

Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler ismi Aamir Khan, Fatih Belediyesinin daveti ile Sulukule Sanat Akadesi’ni ziyaret etti. Burada eğitim gören minik sanatçılarla bir araya gelen Aamir, çocukların kendisi için hazırladığı ve çaldıkları ünlü Hint filmi Awara Hoon’daki parça karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek çok mutlu oldu. Sınıfları gezerken tahtaya hatıra yazısı yazan Aamir Khan, ‘‘Ne kadar muhteşem bir yer. Gördüğüm için çok mutlu oldum.Çocuklara en iyi dileklerimi sunuyorum" sözlerini yazarak imza attı.

Aamir Khan, “Böyle bir okula sahip olduğunuzu görmek beni çok etkiledi. Benim şehrim Mumbai’demüzik ve sanata karşı oldukça fazla ilgi ve alaka var ama buradaki gibi bir çalışma yok. Keşke benim şehrimde de böyle sanatsal çalışmalar olsa” diye konuştu.

Türkiye’de de büyük ilgi ile karşılaşan ve sevilen başarılı bir sanatçıyı Suluke Sanat Akademisi’nde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sulukule Sanat Akademisi’ni bir hayalden yola çıkarak inşa ettik. Burada yetişen yeni nesil sanatın ve müziğin içinde büyüyecek” dedi.