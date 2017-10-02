Aamir Khan kimdir, kaç yaşındadır?

Aamir Khan, 14 Mart 1965 tarihinde Hindistan'ın Bombay şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası yapımcı ve amcası yönetmen olan Aamir Khan'ın yakın akrabaları da Hint film sektöründe yer almaktadır.
Dört kardeşinin en büyüğü kendisi olup erkek kardeşi Faisal Khan (Aktör), iki kız kardeşi Farhat ve Nikhat Khan'dır. Yeğeni Imran Khan da Hint sinemasının önde gelen aktörlerindendir.
Khan ilk okula J.B. Petit Okulu'unda başlamış sonra Bandra'da St. Anne Lisesi'nde 8. sınıfa kadar devam etmiş, 9. ve 10.sınıfı Mahim'de Bombay İskoç Okulu'unda okumuştur. Eyalet şampiyonasında tenis oynamıştır, hatta eğitim hayatından daha başarılı olmuştur.
Khan çocukluğunu babasının yapımcılığını yaptığı filmlerin başarısızlığı sebebiyle yaşadığı finansal problemler sebebiyle "zorlu bir dönem" olarak tanımlamaktadır; "günde en az 30 kez kredi ödemeleri için aranıyorduk." diyen Khan o günlerde okul taksitlerinin ödenememesi riski ile karşı karşıyaydı.
On altı yaşında okul arkadaşı Aditya Bhattacharya'nın yönetmenliğini yaptığı Paranoia (Paranoya) adlı 40 dakikalık sessiz sinema film çalışmalarına katıldı. Film Aditya Bhattacharya'nın yakını film yapımcısı Shriram Lagoo tarafından bir kaç bin Rupi olarak finanse edildi.
Khan'ın ailesi yaşadıkları olumsuz tecrübe nedeniyle onun bu film sektörüne girmesine karşı çıkıyorlardı, sinema yerine doktor veya mühendis gibi istikrarlı bir kariyer seçmesini istemişlerdi. Bu sebeple Paranoia (Paranoya) 'nın çekimleri gizli sürdürülüyordu.
Bu film tecrübesi onu sinema kariyerinde devam etmesi için yüreklendirmişti.
Liseyi bitirdikten sonra ailesinin itirazlarına rağmen yüksek okula devam etmemiş bunun yerine amcası Nasir Hussain'in iki Hint filmi Manzil Manzil (1984) ve Zabardast (1985) filmlerinde yardımcı yönetmen olarak görev almıştır.
Bu tarihten sonra sinema sektöründe yer bulan Aamir Khan, şu filmlerde rol almıştır;
1973 - Yaadon Ki Baarat Karakter: Young Ratan
1974 - Madhosh Karakter:
1985 - Holi Karakter: Madan Sharma
1988 - Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti) Karakter: Raj
1989 - Raakh (Küller) Karakter: Amir Hussein
1989 - Love Love Love (Gençler Severse) Karakter: Amit Verma
1990 - Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır) Karakter: Ajay Sharma
1990 - Jawani Zindabad Karakter: Shashi Sharma
1990 - Tum Mere Ho (Sen Benimsim) Karakter: Shiva
1990 - Dil (Kalp) Karakter: Raja
1990 - Awwal Number (Bir Numara) Karakter: Sunny
1991 - Afsana Pyar Ka (Efsane Aşk) Karakter: Raj
1991 - Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz) Karakter: Raghu Jetley
1992 - Parampara (Gelenek) Karakter: Ranvir Prithvi Singh
1992 - Daulat Ki Jung Karakter: Rajesh Chaudhry
1992 - Isi Ka Naam Zindagi Karakter: Chhotu
1992 - Jo Jeeta Wohi Sikandar(Kral İskender Hep Kazanır) Karakter: Sanjaylal Sharma
1993 - Hum Hain Rahi Pyar Ke (Aşk Yolunun Gezegenleri) Karakter: Rahul Malhotra
1994 - Andaz Apna Apna (Herkesin Bir Tarzı Vardır) Karakter: Amar Manohar
1995 - Aatank Hi Aatank Karakter: Rohan
1995 - Baazi (Bahis) Karakter: Amar Damjee
1995 - Rangeela (Rengarenk) Karakter: Munna
1995 - Akele Hum Akele Tum (Ben Yalnızım Sen Yalnız) Karakter: Rohit Kumar
1996 - Raja Hindustani (Hindistan'ın Kral'ı) Karakter: Raja Hindustani
1997 - Ishq (Aşk) Karakter: Raja
1998 - Earth - 1947 (Toprak) Karakter: Dil Navaz
1998 - Ghulam (1998) (Köle) Karakter: Siddharth Marathe
1999 - Mann (Gönül) Karakter: Karan Dev Singh
1999 - Sarfarosh (Ülkem İçin) Karakter: Ajay Singh Rathod
2000 - Mela Karakter: Kishan Pyare
2001 - Dil Chahta Hai (Kalbin Arzusu) Karakter: Akash Malhotra
2001 - Lagaan (Vergi) Karakter: Bhuvan
2005 - The Rising: Ballad Mangal Pandey (İsyan:Mangal Pandey) Karakter: Mangal Pandey
2006 - Rang De Basanti (Bahar'ın Rengi/Onu Sarıya Boya) Karakter: Daljeet 'DJ' / Chandrashekhar Azad
2006 - Fanaa (Kayboluş) Karakter: Rehan Qadri
2007 - Taare Zameen Par (Yerdeki Yıldızlar/Her Çocuk Özeldir) Karakter:Ram Shankar Nikumbh
2008 - Ghajini Karakter:Sanjay Singhania / Sachin
2009 - 3 Idiots (3 Aptal) Karakter: 'Rancho' Shamaldas Chanchad
2009 - Luck By Chance (Misafir Oyuncu)
2010 - Dhobi Ghat (Mumbai Günlükleri) Karakter: Arun
2011 - Big In Bollywood (Belgesel - Misafir Oyuncu)
2011 - Delhi Belly (2011) (Misafir Oyuncu)
2012 - Talaash (Aranıyor) Karakter: Surjan Singh Shekhawat
2013 - Bombay Talkies (Misafir Oyuncu) Karakter: Aamir Khan(Kendisi)
2013 - Dhoom 3 (Kargaşa) Karakter: Sahir / Samar
2014 - PK Karakter: PK
2015 - Dil Dhadakne Do (Bırak Kalp Atsın) Karakter: Pluto(Seslendirme)
2016 - Dangal (2016) Karakter: Mahavir Singh Phogat
2017 - Secret Superstar (2017)
2018 - Thugs Of Hindostan (2018)
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