AA: PYD’ye 180 TIR askeri yardım gitti

Son bir haftada yapılan iki sevkıyatta toplamda 180 TIR, Rakka’nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi. Haseke’deki AA muhabiri, 22 Temmuz’da 100, önceki gün 80 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 180 TIR’ın, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke’ye girdiğini bildirdi. Konvoyda, üstü kapalı TIR’lar, iş makineleri, personel taşıyıcı araçlar dikkati çekti. ABD’nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu ancak ABD’nin PKK/PYD’ye Nisan 2016’dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.