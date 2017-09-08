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AA duyurdu: Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan görevden alındı... İşte yerine gelen isim

AA
08.09.2017 - 11:32 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 11:38

Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın dün akşam görevinden alındığını iddia edilmişti. Anadolu Ajansı bugün bu iddiayı doğruladı ve Bostan'ın yerine vekaleten Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın atandığını açıkladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan görevinden alındı. Bostan'ın yerine, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Karadağ'ın vekaleten atandığı öğrenildi.

Başbakanlığa bağlı olan Türkiye Varlık Fonu, önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, katılım finansmanına uygun varlıkların gelişmesine destek olmak, sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak, stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Ağustos 2016'da kurulmuştu.

Türkiye Varlık Fonu'nun Yönetim Kurulu, Mehmet Bostan, Himmet Karadağ, Kerem Alkin, Yiğit Bulut ve Oral Erdoğan'dan oluşuyordu.

Etiketler: Mehmet Bostan , türkiye varlık fonu , Himmet Karadağ
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