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    AA duyurdu: Terör örgütü, DEAŞ'lı esirleri serbest bıraktı!

    AA
    22.01.2018 - 14:58 | Son Güncelleme:

    AA, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin’deki terör örgütü DEAŞ’lı esirleri TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı haberini geçti...

    AA’nın Afrin’deki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanmak üzere DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vardı.

    PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ’lıları, TSK ve ÖSO güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı.

    PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.

    Etiketler: YPG , operasyon , son dakika
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