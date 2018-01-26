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    A101 Çalışma Saatleri 2018 – A101 Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

    A101 ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve marketin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. A101 Market 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’Hard discount” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır ve sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

    A101 Çalışma Saatleri 2018 – A101 Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

    A101 Çalışma Saatleri 2018 – A101 Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor

    A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

    A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

    Etiketler: A101 , Market , adres , iletişim , çalışma saatleri , 2018 , son dakika
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