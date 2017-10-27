A takımında MHP ağırlığı

Akşener 60 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle birlikte çıktığı Anıtkabir’de deftere özetle, “İyi bir Türkiye’yi gerçekleştirmek için yola çıktık. Zaman göstermektedir ki ne zaman çizdiğiniz yoldan çıkıldı ise mutlaka ülke olarak acı bedeller ödemekteyiz. Siz, bir ömrü Türk Milleti’ne adadınız ve her şeyinizi milletimize bırakarak aramızdan ayrıldınız. Sizin bu fedakarlığınızı örnek alarak çalışacağız ve başaracağız. Size söz veriyoruz. Allah bizi utandırmasın” mesajını yazdı.





Akşener Anıtkabir’in ardından Hacı Bayram Veli’nin türbesine gidip dua etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin, “Ne dua ettiniz?” sorusuna ise Akşener, “Allah yolumuzu açık etsin, Allah, inşallah eşit rekabet şansını bizlere nasip etsin” karşılığını verdi. Akşener, partisinin logo ve ambleminin tartışılması konusunda da “İlgiye bağlıyorum. Yok farz edemiyor kimse” dedi.

Koray Aydın - Ümit Özdağ

BAŞKANLIK DİVANI

İYİ Parti’nin başkanlık divanı da belirlendi. Ahmet Ersagun Yücel, Ayfer Yılmaz, Aytun Çıray, Dursun Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz, Hayrettin Nuhoğlu, Koray Aydın, Mustafa Erdem, Şenol Bal, Şule Ünlü Doğan, Ümit Özdağ ve Vedat Taylan Yıldız, başkanlık divanına giren isimler oldu. 12 kişilik Başkanlık Divanı’nda yedi MHP kökenli isim dikkat çekti.

California Newport Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Ahmet Ersagun Yücel; Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirip Stanford Üniversitesi İşletme Bölümü’nde doktora yapan ve Google ana merkezinde 10 yıl reklam müdürlüğü görevini üstlenen Vedat Taylan Yıldız dikkat çeken isimler oldu.



Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz, Hayrettin Nuhoğlu, Koray Aydın, Mustafa Erdem, Şenol Bal ve Ümit Özdağ ise daha önce MHP’den milletvekilliği, parti, il, ülkü ocakları yöneticiliği ve MYK üyeliği gibi görev üstlenen isimler olarak başkanlık divanında yer aldı. CHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye geçen Aytun Çıray da divanda yer alan isimlerden oldu. Avukat Şule Ünlü Doğan ise parti yönetiminin hukukçu ismi olarak başkanlık divanına girdi.







SAKA KRALİÇESİ TOMRİS HATUN

İYİ Parti’nin “Sembolümüz Güneş” adlı tanıtım metinlerinde Akşener’in çıkış noktasının Saka Kraliçesi Tomris Hatun olduğu görüldü. Güneş sembolü hikâyeleştirilerek özetle şöyle anlatıldı:



“Atalarımızın efsaneleri anlatagelir ki ‘Kainat evvelce kaos halinde bir karanlık imiş, Güneş oradan doğmakla onu ikiye parçalamış’. Ve o Güneş ki kimi zaman Oğuz’un hanımı olarak çıkmış karşına, Orta Asya’da hüküm süren o büyük Hakan’ları doğurmuş, kimi zaman da ona yön vermek için aslan, kurt kılığında girmiş Oğuz’un çadırına.



Ve böyle başlamış ecdadımızın anlı, şanlı tarihi. Güneş kimi zaman ulu Saka Kraliçesi Tomris Hatun olmuş, geçmiş ordusunun başına. Tarihin gördüğü ilk kadın hükümdar olmuş... Güneş gibi doğmuş ülkesinin üstüne, yüce bir hükümdar olmuş.”



İYİ PARTİ'YE SUÇ DUYURUSU

BURSA’da, Türkmen dernekleri üyesi bir grup, İyi Parti hakkında, Kayı bayrağını siyasi bir unsur olarak kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel, “Tarih boyunca manevi şahsiyetlerle bütünleşmiş Kayı Boyu’nun bayrağının bir siyasi partinin ismi olarak kullanılmasından rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.