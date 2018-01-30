A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri

A Spor yayın akışının 30 Ocak programları;
07:00 Sabah Sporu | canlı
10:00 Spor Günlüğü | canlı
11:00 Spor Ajansı | canlı
14:00 Gün Ortası | canlı
15:00 Spor Gündemi | canlı
18:00 90’a
20:00 Türkiye’nin Kupası | canlı
20:30 Beşiktaş-Gençlerbirliği – ZTK | canlı
22:30 Türkiye’nin Kupası | canlı
A Spor alıcılarında yer almayan ya da platformlarda hangi kanalda olduğunu görmek isteyenler şu bilgilerden faydalanabilir;
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.
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