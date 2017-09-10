97 model arabam varken ve kirada otururken seçtiğin için...

Tolga Çevik, evliliklerinin 13. yılında eşi Özge Çevik'e aşkını şu sözlerle dile getirdi:

Öncelikle beni ;97 model arabam 68bin km'deyken ve evimiz kirayken seçtiğin,bana tahammül ettiğin, bana güzel bir hayat ve huzur ,yetmezmiş gibi iki de hayırlı evlat verdiğin, ikisini de ' Ay hayatım bakıcı şart' demeden, arkadaşların gezerken ,sen evinde, kucağında ,salladığın,doğururken 'Allah aşkına şu kadrajcı fotomuzu çeksin' diye moda deliliği yapmadığın,mutlaka her hafta orada burada gözükmemiz gerekir "evde bakıcı olmalıdır" demediğin ve ne olursam olayım beni ve evlatlarımızı sevdiğin için sana ayrı aşığım. Senin kıymetini bilmek bile insana haz veriyor. Birlikte nice 13 yıllara Özgiş hanım .Sene-i devriye'miz yuvamıza hayırlı olsun...