MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>96'da polise yakalanmışlardı

96'da polise yakalanmışlardı

Hürriyet Haber
10 Eylül 1997 - 00:00Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 11:33

Erol Aksoy'un sahibi olduğu AKS TV Reklamcılık ve Filmcilik A.Ş.'yle beraber bazı şirketlerin adının karıştığı gümrük yolsuzluğuyla ilgili, Mali Şube ekipleri geçtiğimiz yıl yaptığı bir operasyon sonunda 11 kişiyi gözaltına almıştı.

24 Haziran 1996 tarihinde, dönemin kaçakçılık şubelerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Naci Kumaş tarafından yapılan açıklamada, gümrük çıkış belgeleri üzerinde tahrifat yapılarak 209 milyar 962 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirtilmişti.

Kumaş, yaptığı açıklamada, Kızıltoprak'ta faaliyet gösteren Inter Ata Gümrükleme A.Ş. yetkililerinin, Halkalı Tekstil Çıkış Gümrüğü kanalı ile yaptıkları ihracatlarda, KDV iade nüshalarında oynama yaparak çok büyük miktarlarda KDV iadesi alındığının belirlenmesi üzerine şirkete baskın düzenlendiğini söylemişti.

17 Haziran 1997 günü gerçekleşen baskında şirket ortakları Engin Arslantepe, Levent Mustafa Atalay, Aydın Yalnız, ve Fehmi Gürcan'ı gözaltına almışlardı. Şirkette yapılan aramada ise Çukurova Dış Ticaret A.Ş, AKS TV Reklamcılık A.Ş., MGS Marmara Dış Ticaret A.Ş., Mek El Aletleri Makine A.Ş., Serateks Tekstil, Şenteks Tekstil ve Tuşe Tekstil firmalarına ait ihracat dosyaları ele geçirilmişti.

 

Etiketler: AKS TV Reklamcılık , Engin Arslantepe , MGS Marmara Dış Ticaret A.Ş
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri