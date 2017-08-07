96'da polise yakalanmışlardı

24 Haziran 1996 tarihinde, dönemin kaçakçılık şubelerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Naci Kumaş tarafından yapılan açıklamada, gümrük çıkış belgeleri üzerinde tahrifat yapılarak 209 milyar 962 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirtilmişti.

Kumaş, yaptığı açıklamada, Kızıltoprak'ta faaliyet gösteren Inter Ata Gümrükleme A.Ş. yetkililerinin, Halkalı Tekstil Çıkış Gümrüğü kanalı ile yaptıkları ihracatlarda, KDV iade nüshalarında oynama yaparak çok büyük miktarlarda KDV iadesi alındığının belirlenmesi üzerine şirkete baskın düzenlendiğini söylemişti.

17 Haziran 1997 günü gerçekleşen baskında şirket ortakları Engin Arslantepe, Levent Mustafa Atalay, Aydın Yalnız, ve Fehmi Gürcan'ı gözaltına almışlardı. Şirkette yapılan aramada ise Çukurova Dış Ticaret A.Ş, AKS TV Reklamcılık A.Ş., MGS Marmara Dış Ticaret A.Ş., Mek El Aletleri Makine A.Ş., Serateks Tekstil, Şenteks Tekstil ve Tuşe Tekstil firmalarına ait ihracat dosyaları ele geçirilmişti.