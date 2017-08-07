96 ülkenin kadınını güzelleştiriyor

İSTANBUL Laleli’de küçük bir atölyede parfüm ve ruj gibi bir kaç çeşit ürün üreterek işe başladı Erkul Kozmetik... 1983’te ilk üretim, 1991’de ilk ihracat ve 2002’de Türkiye’de ilk mağazayı açtı... Şirket, dünya hızla globalleşirken ürün çeşidini arttırıp, gelişen pazarlara yatırım kararı aldı. 4 fabrikaya 200 milyon dolar harcayan Erkul Kozmetik, bugün 460 milyar dolarlık pazarda dünya devleriyle kıyasıya rekabet ediyor ve 96 ülkede ürünleri satılıyor. Yurtdışında ‘Golden Rose’ markasıyla 269 mağazaya ulaştıklarını anlatan Erkul Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkul, “Biz önce yurtdışında mağaza açtık sonra Türkiye pazarına girdik. Ama tüm üretimimiz Türkiye’deydi. Rusya ve Polonya en çok satış yaptığımız iki ülke” dedi. Hedeflerinin 3 yıl içerisinde yurtdışında 500 mağazaya ulaşmak olduğunu dile getiren Mehmet Erkul, markanın öyküsünü şöyle anlattı:

4 AYRI ÜRETİM TESİSİ

Sektörde ilk başladığımız yıllarda parfüm, oje gibi belli başlı kozmetik ürünleri üretip satıyorduk. 1991’den sonra Rusya’da hızlı bir büyüme potansiyeli yakaladık. Ancak o dönem mağazalarımız yoktu. 2002’den önce Türkiye’de sadece belli firmalara üretim yapıyorduk. O kadar çok sipariş alıyorduk ki birçoğuna cevap bile veremiyorduk. Çünkü bu işin en önemli kısmı altyapı ve teknoloji yatırımlarıdır. Bunun için de ciddi birikim gerekiyor. Yatırımlarımızı yıllar içerisinde arttırdık. Bugün 4 farklı üretim tesisimiz var.

200 MİLYON ÜRÜN

Golden Rose markamızı büyütmek ve Türkiye’de de tüketicilere sunmak için 2003’te harekete geçtik ve ilk mağazamızı İstanbul Akmerkez’de açtık. Rusya ve Polonya bizim için hala en iyi iki pazar. Burada satışlarımız çok iyi. 2020 yılında yurtdışında ve Türkiye’de mağaza sayımızı arttırıp 500’e çıkarmayı planlıyoruz. Golden Rose dünya markası olmak için yola çıktı ve bu yatırımlar da hep markayı bir adım daha ileriye taşımak için gerçekleşiyor. Yılda 200 milyon civarında ürün üretiyoruz. Şu anda kendi ürettiğimiz 145 çeşit ürün var ve bunları da 3 bin farklı renkte tüketicilere sunuyoruz. Yıl sonunda toplam ihracatımızı 100 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz.

Erkul Kozmetik ürünlerinin İngiltere ve Amerika gibi önemli pazarlarda da tüketicilerle buluşması bizim için çok önemli. Bu ülkelerde de mağaza sayımızı arttırmanın planlarını yapıyoruz. Türkiye’de yıl sonuna kadar 100 mağazanın üzerine çıkacağız. Ar-Ge konusunda çok fazla yatırım yapıyoruz. Bu alanda yapılan yatırımlar markanın geleceği için çok önemli. Fransa’dan ünlü kimyacılarla anlaşmalarımız var. Ürünlerimiz Çin pazarında taklit ediliyor.”

ULAŞILABİLİR ÜRÜNLERİ KRİZLER ETKİLEMEZ

TÜRKİYE’de kozmetik sektöründe yaşanan gelişmeleri de anlatan Mehmet Erkul, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kredi kartına yapılan düzenleme bizim satışlarımızı çok etkilemedi. Çünkü bizim ürünler çok pahalı değil, ulaşılabilir ürünler. Bu yüzden insanlar daha çok nakit almayı tercih ediyorlar. Örneğin bir tane oje ya da bir tane ruj alıyorlar... Kadınlar kişisel bakımlarından hiç vazgeçmiyorlar. Ekonomik krizler de bile kozmetik sektörü büyümesini sürdürmüştür. Burada önemli olan kaliteli üretim ve ulaşılabilir fiyat politikası. Türkiye’de en önemli sorun alışveriş merkezi (AVM) kiralarının çok yüksek olması. Küçük metrekareli mağazalarda kiralar 25 bin liraya çıkıyor. Dünyanın birçok ülkesinde kiraları yerel para biriminden alıyorlar.”