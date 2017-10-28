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    94. yıl bayramı

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    28.10.2017 - 21:55 | Son Güncelleme:

    Türkiye, Atatürk’ün kurduğu modern Cumhuriyet’in 94’üncü yaşını coşkuyla kutluyor ve Ulu Önder’i hasretle anıyor.

    Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının Anıtkabir’i ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan daha sonra kutlamaları kabul edecek. Bu yıl Atatürk Kültür Merkezi’ndeki geçit töreni yerine Meclis’ten Ulus’taki Birinci Meclis’e yürüyüş yapılacak. 

    Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyacak olan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı’nda kutlamaları kabul edecek. Her yıl 29 Ekim kutlamalarına ev sahipliği yapan AKM’de ise geçit töreni yapılmayacak. AKM’deki askeri geçit töreninin yerine Bakanlıklar’daki Meclis’in önünden, Cumhuriyet’in ilan edildiği Ulus’taki Birinci Meclis’e kadar 29 Ekim Yürüyüşü düzenlenecek. 

    KIŞ BAHÇESİNDE RESEPSİYON
    Erdoğan’ın Beştepe’deki ‘kış bahçesi’nde vereceği resepsiyona siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin de aralarında bulunduğu 2 bin kişi davet edildi.

    Etiketler: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı , gazetehaberleri
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