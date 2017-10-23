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    93 yıllık reklam yolculuğu

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 21:15 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE İş Bankası, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü reklam faaliyetlerini bir seçkiyle Eminönü’ndeki tarihi müze binasında sergiliyor.

    İş Bankası İftiharla Sunar’ başlıklı sergi, izleyicileri, 93 yıllık tarihi boyunca kendini zamanın akışına göre güncelleyen bir markanın reklam yolculuğuna davet ediyor. Sergi, Cumhuriyet’in ekonomik kalkınma stratejisinin en büyük adımlarından biri olarak kurulan, sanayileşme hareketini başlatmak, ekonomik atılımları finanse etmek, ulusal tasarrufları harekete geçirmek gibi hayati görevler üstlenen İş Bankası’nın, yıllar içinde reklamlar aracılığı ile topluma verdiği mesajları bir araya getiriyor. 1924 yılında başlayan ve sonraki yıllarda çeşitlenip gelişerek taşıdığı mesajlarla yaratıcılığı buluşturan İş Bankası reklamları, bankanın ve reklamcılığın erken dönemini nadir bulunur bir zenginlikle belgeliyor. İlk çeyrek yüzyılda kullanılan teknikler ve ilk kuşak reklamcıların nadide çalışmalarından 30’lu yılların alternatif reklam mecrası yaratma çabalarına ve Atatürk’ün canlandırıldığı reklam filmlerine kadar bankanın yaklaşık bir asırlık reklam faaliyetlerine dair izler, ilk kez bu sergi ile meraklılarıyla buluşuyor. Küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar’ın yaptığı sergi 25 Mart 2018 tarihine kadar pazartesi hariç her gün Eminönü’ndeki İş Bankası Müzesi’nin giriş katında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Ayrıntılı bilgi: muze.isbank.com.tr

    Etiketler: TÜRKİYE İş Bankası , gazetehaberleri
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