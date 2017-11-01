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    93. yaş anması

    Mehmet ERÇAKIR/DHA
    01.11.2017 - 23:46 | Son Güncelleme:

    DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 93'üncü doğum gününde dün Isparta İslamköy'de karanfillerle süslenen mezarı başında anıldı.

    DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 93'üncü doğum gününde dün Isparta İslamköy'de karanfillerle süslenen mezarı başında anıldı. Anmada, Demirel’in yakınları ve birlikte siyaset yaptığı arkadaşları ile adını taşıyan okullarda okuyan öğrencilerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir topluluk yer aldı. Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki anma etkinliği için hem köy girişine hem de Çalcatepe'ye Demirel’in posterleri asıldı.

    Törene Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski bakanlar Esat Kıratlıoğlu, Hamdi Üçpınarlar, Demirel'in doktoru Aylin Cesur ve çok sayıda seveni katıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden ve İslamköy İlkokulu'ndan öğrenciler de mezara kırmızı karanfiller bıraktı.

    Demirel, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde de anıldı. “Türkiye’de Üniversitelerin Geleceğinde Geçmişin İzleri: Süleyman Demirel’in Üniversite Vizyonu” adlı panelde İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir ile gazeteci yazar Abbas Güçlü, Süleyman Demirel’i anlattı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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