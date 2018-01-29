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    915. Tepe ele geçirildi

    AZEZ / AA
    29.01.2018 - 20:32 | Son Güncelleme:

    ZEYTİN Dalı harekâtı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in batısında gerçekleştirdiği operasyonda stratejik 915. Tepe ele geçirildi.

    Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe'ye yönelik dün sabah başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde terör örgütü PYD-YPG/PKK'ya karşı tüm hâkim noktalar kontrol altına alındı. Öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe'nin alınmasıyla harekâtın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekâta destek veren ÖSO güçleri, daha önce Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Raco beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 740.Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyünü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , komutan , son dakika
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