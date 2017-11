90’lı yılların unutulmaz 4 Çizgi film karakteri

Bugs Bunny

Her daim neşeli, muzip, zeki, çevik ve bir o kadar ahlaklı. Her olaya hakim ve her olaydan başına bir iş gelmeden sıyrılabilen varlık. Bizi zamanında -belki bazılarımızı hala- o denli kendine bağlamıştı ki, Pazar sabahları bile erkenden uyanıp televizyon başına geçip gözlerimizi ayırmadan izlerdik. 90’lı yılların unutulmaz çizgi film karakteri diye andık, lakin Bugs, 1938’de Ben Hardaway tarafından yaratıldı. İlk olarak ismi Happy Rabbit (Mutlu Tavşan) idi. Bir diğer yaratıcısı Tex Avery ile bildiğimiz adı Bugs Bunny olarak değiştirildi. Bugs’ın popülerliğinin ötesinde birçok başarısı da vardır. Birçok ödül alan, adını Hollywood kaldırımına yazdıran ve hatta Oscar Ödüllü bir yapıtın (Knighty Knight Bugs) ürünüdür. Akıllardan kazınmayan “Naber cınım?” (What’s up doc?) repliği, avcılardan kaçışları ve avcıların başlarını belaya sokmaları, kıvrak zekasıyla her zaman çocukların dikkatini çekmeyi ve sevgisini kazanmayı başardı.





Scooby Doo

Hayaletlerden, hortlaklardan ödü kopan ama her hayaletli hortlaklı işte başkahraman olan sevimli köpek Scooby Doo’nun maceraları belki 90’lı yılların çocukları için ilk korku unsurlarıydı ve bu korkuların nasıl eğlenceye döndüğünün kanıtıydı. Scooby Bisküvisi aşığı, ötlek Scooby sıkı dostu Shaggy ve diğer arkadaşlarıyla sır dolu korkulu maceraları çözer, bizlere de keyifli anlar yaşatırlardı. Günümüzde de hala çocuk kanallarında yayınlanan maceralarıyla şimdiki çocukların da korkularını eğlenceye çevirmeye devam eden obur Scooby Doo ve ona çok benzeyen kankası Shaggy, hayaletlerin ve hortlakların duğrak karakteri olmaya devam ediyor.





Tom ve Jerry

Miskin ev kedisi Tom ve Tom’un baş belası, her daim Tom yerine dört ayak üstüne düşen ev faresi Jerry’nin birbiriyle kapışmalarını unutan var mı? 90’lı yılların çocuklarını ekrana kitleyen bu tatlı kavgaları unutanınız olmadığı gibi günümüz çocuklarının da hafızasına kazınmaya yer etmeye devam ediyor. Tom ve Jerry, William Hanna ve Joseph Barbera tarafından 1940 yılında yaratılmış. Yaratıldığı yıldan 80’lere kadar kısa filmler olarak beyaz perdede gösterimi yapılan ve çeşitli ödüller alan çizgi film, 80’li ve 90’lı yıllarda TV ekranlarında yerini aldı. TV ekranlarından yer aldığında da zamanın çocuklarının da gönlünde yer almaya başladı. Hala TV’de zap yaparken insanların olduğu kanalda durup seyretmesini sağlayan bu sevimli karakterler, öfkeli, sakar Tom ve kurnaz, akıllı Jerry olarak akıllarda yer etmeye devam ediyor.



Red Kit

Sadık atı Düldül ve tatlı mı tatlı minik dostu Rin Tin Tin ile türlü maceralara atılan kovboyumuz Red Kit, suçluların, kötü adamların düşmanı 90’lı yılların çocuklarının ise büyük kahramanlarından biridir. Silah çekme hızında üstüne olmayan bu yalnız kovboyumuz, özgün adıyla Lucky Luke, çizgi roman olarak hayat bulmuş, yıllar sonra da ekranlarla buluşmuştur. Ekranlardayken de gönlümüze taht kuran yalnız kovboyumuz Red Kit, Dalton Kardeşler’in korkulu rüyası, 90’lı yılların çocuklarının ise gölgesinden bile hızlı silah çeken Vahşi Batı kahramanıydı. “Ben yalnız kovboyum, evimden uzaktayım” repliği ise hala akıllarda olmaya devam ediyor.