90’lı yıllardan hafızalarımıza kazınmış 7 müzik olayı

Arabesk gidiyor, pop geliyor
Türkiye özelinde baktığımız zaman 90'lı yıllar tıpkı dünyada olduğu gibi değişimin olduğu yıllardı. 70'li ve 80'li yıllarda yoğun bir arabesk furyası vardı. Fakat bu arabesk furyasının popülerliği 90'lı yıllar ile azaldı.
Gümbür gümbür Türkçe pop
Arabeskin tahtına oturan pop Yonca Evmicik'in "Aboneyim Abone" şarkısıyla startı verdi. Daha sonrasında Akrep Nalan, Aşkın Nur Yengi, Atilla Taş, Çelik, Serdar Ortaç, Burak Kut, Kenan Doğulu, Candan Erçetin, Doğuş, Emel Müftüoğlu, Hakan Peker, İzel, İzel Çelik Ercan, Kerim Tekin, Metin Arolat ve daha birçok sanatçı sahneye çıktı, en iyi eserlerini ortaya koydu. Nostaljik şarkılar gümbür gümbür arka arkaya geliyordu. Tatlı bir rekabet de yok değildi!
Dünyada en iyi albümler bu yıllarda çıktı
Tabii ki Türk müzik piyasasındaki pop üretiminin güzelliği dünyada da vardı. Fakat dünyada birçok müzik türünde bu üretkenlik bulunuyordu. Nirvana, Marilyn Manson, The Smashing Pumpkins, Bjork, Oasis, The Rolling Stones, Rage Against, The Chemical Brothers gibi sanatçılar ve gruplar en iyi albümlerini bu yıllarda çıkardı.
Rock 90’lı yıllarda Türkiye’de de sert geçmişti
Rock piyasası dünyada sert bir şekilde geçerken aynı durum Türkiye'de de vardı. Mavi Sakal, Acil Servis, Kramp, Whisky, Pentagram gibi gruplar en iyi albümlerini en iyi şarkılarını ortaya koyuyor; konser üstüne konser veriyorlardı.
90’lı yıllar grupların yılıydı
90'lı yıllarda boyband ve grup kavramı anlaşılmaya başlanmıştı. Türkiye'de İzel Çelik Ercan, Cartel, Grup Vitamin, Birkaç İyi Adam, Çıtır Kızlar gibi yepyeni gruplar türemişti. Dünyada ise Backstreet Boys, Blue gibi onlarca grup türemişti.
Türkiye’de gurbetçi akımı
90'lı yıllar Türkiye'sinde gurbetçi şarkılar ve şarkıcılar akımı vardı. En bilinenler arasında olan ve 1995'te kurulan Cartel Türkiye'de ve dünyada oldukça fazla ses getirmişti. Bunların yanı sıra Rafet El Roman ve 'Ah Canım Ahmet!’ de bu akımda hatırlanan popçuların arasındaydı . Tabii ki sonraki yıllarda reklamlarda sıkça göreceğimiz Ragga Oktay gibi karakterler de ortaya çıkmıştı.
Acı kayıplar yaşandı
90’lı yılarda da tabii ki birçok acı kayıp yaşandı. Türk ve yabancı kayıplardan bazıları şu şekildeydi; Kerim Tekin, Gökhan Semiz, Kurt Cobain, Uzay Heparı, Jeff Buckley, Tupac Shakur.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün