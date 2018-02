90’lı yıllardan hafızalarımıza kazınmış 7 müzik olayı

Arabesk gidiyor, pop geliyor

Türkiye özelinde baktığımız zaman 90'lı yıllar tıpkı dünyada olduğu gibi değişimin olduğu yıllardı. 70'li ve 80'li yıllarda yoğun bir arabesk furyası vardı. Fakat bu arabesk furyasının popülerliği 90'lı yıllar ile azaldı.

Gümbür gümbür Türkçe pop

Arabeskin tahtına oturan pop Yonca Evmicik'in "Aboneyim Abone" şarkısıyla startı verdi. Daha sonrasında Akrep Nalan, Aşkın Nur Yengi, Atilla Taş, Çelik, Serdar Ortaç, Burak Kut, Kenan Doğulu, Candan Erçetin, Doğuş, Emel Müftüoğlu, Hakan Peker, İzel, İzel Çelik Ercan, Kerim Tekin, Metin Arolat ve daha birçok sanatçı sahneye çıktı, en iyi eserlerini ortaya koydu. Nostaljik şarkılar gümbür gümbür arka arkaya geliyordu. Tatlı bir rekabet de yok değildi!

Dünyada en iyi albümler bu yıllarda çıktı

Tabii ki Türk müzik piyasasındaki pop üretiminin güzelliği dünyada da vardı. Fakat dünyada birçok müzik türünde bu üretkenlik bulunuyordu. Nirvana, Marilyn Manson, The Smashing Pumpkins, Bjork, Oasis, The Rolling Stones, Rage Against, The Chemical Brothers gibi sanatçılar ve gruplar en iyi albümlerini bu yıllarda çıkardı.

Rock 90’lı yıllarda Türkiye’de de sert geçmişti

Rock piyasası dünyada sert bir şekilde geçerken aynı durum Türkiye'de de vardı. Mavi Sakal, Acil Servis, Kramp, Whisky, Pentagram gibi gruplar en iyi albümlerini en iyi şarkılarını ortaya koyuyor; konser üstüne konser veriyorlardı.

90’lı yıllar grupların yılıydı

90'lı yıllarda boyband ve grup kavramı anlaşılmaya başlanmıştı. Türkiye'de İzel Çelik Ercan, Cartel, Grup Vitamin, Birkaç İyi Adam, Çıtır Kızlar gibi yepyeni gruplar türemişti. Dünyada ise Backstreet Boys, Blue gibi onlarca grup türemişti.

Türkiye’de gurbetçi akımı

90'lı yıllar Türkiye'sinde gurbetçi şarkılar ve şarkıcılar akımı vardı. En bilinenler arasında olan ve 1995'te kurulan Cartel Türkiye'de ve dünyada oldukça fazla ses getirmişti. Bunların yanı sıra Rafet El Roman ve 'Ah Canım Ahmet!’ de bu akımda hatırlanan popçuların arasındaydı . Tabii ki sonraki yıllarda reklamlarda sıkça göreceğimiz Ragga Oktay gibi karakterler de ortaya çıkmıştı.

Acı kayıplar yaşandı

90’lı yılarda da tabii ki birçok acı kayıp yaşandı. Türk ve yabancı kayıplardan bazıları şu şekildeydi; Kerim Tekin, Gökhan Semiz, Kurt Cobain, Uzay Heparı, Jeff Buckley, Tupac Shakur.