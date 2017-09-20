90’ları Taksim’de geçmiş gençliğin çok iyi bildiği 5 şey

İstiklal’i defalarca aşağı yukarı yürümek
90’lı yıllara kadar Taksim-Tünel arası baştan aşağı yürüdüğümüz alan trafiğe açıktı. Ancak 1990 yılının gelmesiyle birlikte Taksim trafiğe kapatıldı ve o çok sevdiğimiz tramvay ile bir uçtan diğerine geçiş sağlanmaya başlandı ve tramvay İstanbul’un sembollerinden biri haline geldi. BurgerKing önünde buluşmak için sözleşilir sonrasında ise Tüm İstiklal defalarca tavaf edilirdi. Hatta İstiklal’de insan yoğunluğunun 2 milyonu bulduğu zamanlar vardı 90’lı yıllarda.
Mekanlar
90’larla birlikte üniversiteli, genç kesim Taksime akın etmeye başladı ve Taksim’e uğrayanların kitlesi değişti. Haliyle Taksim mekanları da hareketlendi. Dönemin müzik trendi grunge ve heavy metaldi. Dolayısıyla Taksim, gençlere hitap eden her türden müzik anlayışına da uygun aktif mekanlara sahipti.
Gece Hayatı
Gece hayatı da son derece eğlenceliydi. Her yerde uzun saçlı erkekleri ve batik giyinmiş kadınları görmek mümkündü. Kemancı, Hayal Kahvesi, Karavan ve daha birçok mekan dönemin ruhuna uyan müziklerle doluydu ve buralarda zaman geçirmek harikaydı! Kemancı’da Şebnem Ferah ve Özlem Tekin’li Volvox sahnelerin tozunu attırıyordu.
Kültürel açıdan doyum
Taksim; kültür merkezlerine, kiliseye, camiye, sinagoglara, hanlara ve hamamlara yani çoğul kültüre ev sahipliği yapan bir alan. 90’lar, kültürler arasındaki dengenin sağlandığı ve her türlü kültürel etkinliğe doyabildiğimiz bir Taksim demekti.
Emek Sineması
Sinema o dönemde gençlerin hayatında büyük bir rol oynuyordu. Levis ve Lumberjack’inizi çekip sinemaya gitmek için yola koyulabilirdiniz. 90’larda önce Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde buluşulur ve sonra sinemaya gidilirdi.
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