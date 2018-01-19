900 yıl sonra İngiltere’de

İNGİLTERE Başbakan Theresa May, iki ülkenin de yenilik alanında kendilerini geliştirmeye bağlı olduklarını, araştırma alanındaki iş birliğini de derinleştirmek istediklerini söyledi. May ayrıca Ortaçağ Avrupası’nda, İngiltere’nin istilası sonrası üretildiği düşünülen ünlü Bayeux duvar halısının da, 2022 yılına kadar İngiltere’de kalacağını ve bu eserin iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Halının 900 yıldan fazladır ilk defa İngiltere toprağına getirildiğini söyleyen May, Fransa’nın halıyı kendilerine ödünç vermesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Macron’a teşekkürlerini iletirken, eserin gelecek dört yıl boyunca İngiltere’de sergilenecek olmasından dolayı da gururlandığını kaydetti.

İNGİLİZCE TEŞEKKÜR ETTİ

Macron da , cumhurbaşkanı olarak İngiltere’ye ilk ziyaretinde gördüğü sıcak karşılamadan dolayı May’e İngilizce teşekkür etti. İki ülkenin tarihteki ilişkilerine ve coğrafi yakınlığına dikkat çeken Macron, Brexit’in de bu yakınlığı ve tarihi değiştirmeyeceğini söyledi.

İngiltere’nin aldığı Brexit kararıyla ilgili olarak da Macron, “Brexit kararı beni üzse de İngiltere halkının aldığı karara büyük saygı duyuyorum” dedi.

Brexit müzakerelerinin AB’nin belirlediği tek bir müzakereci tarafından yürütüldüğüne işaret eden Macron, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının daha geniş plandaki ilişkileri etkilememesini umduğunun altını çizdi.özellikle resmedilmiştir. Tarihçiler bu sahnenin, o dönemde bilinen bir skandala ait olduğunu savunuyor.