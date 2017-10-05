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    90 yaşında çekiçle dehşet saçtı

    Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ(Manisa), (DHA)
    05.10.2017 - 08:11 | Son Güncelleme:

    MANİSA’nın Salihli İlçesi’nde, 90 yaşındaki Yusuf Gökcen, 50 yıllık eşi,75 yaşındaki Ganime Gökcen’i başına çekiçle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

    Olay, Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi.Yusuf Gökcen, komşularına giderek eşi Ganime Gökcen’in bahçede hareketsiz yattığını söyleyerek yardım istedi. Komşuları bunun üzerine durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde başına sert bir cisimle vurulan Ganime Gökcen’in öldüğünü belirledi.

    Jandarma, Ganime Gökcen’in eşi Yusuf Gökcen’i ifadesini almak üzere Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

    Yusuf Gökcen’in burada verdiği ifadede, bir anlık kızgınlıkla eşinin başına 2 kez çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü.

    Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet , erkek şiddeti , Ganime Gökcen
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