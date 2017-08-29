90 cinayet işledi ama bir gören olmadı!

ALMANYA’da hastabakıcı Niels Högel (40), 2003 ile 2005 yılları arasında tam 90 hasta ve yaşlıyı insanı öldürdü. Högel’in çalıştığı iki hastanede cinayetleri işlerken ne hastane yetkilileri, ne de birlikte çalıştığı mesai arkadaşları yaşananları fark etti. 2008 ve 2015 yıllarında iki kez yargılanan ve toplam altı cinayetten ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına çarptırılan Högel, yakında yeniden hakim karşısına çıkacak. Bu kez 84 cinayetten yargılanacak.

CİNAYETLER ALIŞKANLIK YAPTI

Niels Högel, iki yıl boyunca hastalara ve yaşlılara iğneyle ilaç enjekte edip kalp krizi geçirerek ölmelerine yol açtı. Ancak cinayetleri işlerken fark edilmemesi Almanya’da büyük tartışmalara yol açtı. Uzmanlar cinayetlerin fark edilmeden işlenmesinin mümkün olup olmadığını tartışıyor. Tartışılan bir diğer konu da hastaların ve yaşlıların hastane ve bakım yurtlarında güvende olup olmaması. Tartışılan bir konu da hastane yetkililerin işlenen onca cinayette kusurunun bulunup bulunmadığı.



YETKİLİLER HAKKINDA DA SORUŞTURMA

Hasta bakıcı hakkında soruşturma yürüten ve 84 cinayeti daha aydınlatan Oldenburg polisi ve savcılığı yaptığı açıklamada soruşturmanın hastane yetkililerini de kapsadığını duyurdu. Bu göre hasta bakıcının görev yaptığı Oldenburg Hastanesi’nin ilgili istasyonunun şef doktoru ve yöneticisi hakkında da görevini ihmalden soruşturma yürüyor. Yetkililer yeteri kadar istasyonu ve hasta odalarını kontrol etmemekle suçlanıyor.