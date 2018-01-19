9 zincir 250 dönerci arıyor

Türkiye’de döner sektörüne giren şirketlerin sayısı artarken, 2018’de markalar girişimci avına çıkıyor. Türkiye’de ana ürün olarak sadece döner satan büfe ve restoranların cirosunun 30 milyar liraya yaklaştığı tahmin edilirken bu alanda kurumsal hizmet veren franchise markaları 2018’de 250 yeni girişimciye isim hakkı vermeye hazırlanıyor. Bu markalar arasında Kasap Döner, Usta Dönerci, İkbal, Hot Döner, İsos Döner, Döneriz, Choco Döner, Dönerci Orhan ve Stop Döner bulunuyor. Markaların franchise bedelleri 10 bin dolar ile 50 bin dolar arasında değişirken, en fazla franchise verecek marka ise Hot Döner olacak.



TAM DESTEK VERİYOR

Kasap Döner de bu yıl yurtiçi ve yurtdışında vereceği franchise ile büyümesini sürdürecek. Marka bu yıl 60 yeni franchise vermeyi planlarken hedef bölgeler arasında Amerika ve Körfez Ülkeleri bulunuyor. Şirketin yatırımcılarda aradığı özellikler şöyle sıralanıyor: “Markamızı doğru şekilde temsil edebilecek, hijyeni, müşteri memnuniyetini, güvenliğini ve ideal sunumu sağlayacak iş ortakları ile çalışmak istiyoruz.” Şirketin aradığı iş yeri özelliklerinin başında ise alışveriş merkezleri ve işlek caddeler geliyor. Kasap Döner, ayrıca yatırımcısına eğitimden mal teminine, personelden pazarlamaa kadar birçok alanda tam destek veriyor.



ORHAN’IN HEDEFİ 2025

125 bin liralık franchise giriş bedeli ile dikkat çeken Dönerci Orhan ise 2014 yılından beri franchise ile büyümeyi tercih eden markalar arasında. Şirket bu yıl 10 yeni yatırımcı ararken, 1 milyon liralık ortalama işletme sermayesi de istiyor. Bu yıl daha çok Ege ve Marmara Bölgesi’ndeki illeri tercih eden şirket 2025 yılında yurtdışına da açılma hedefinde. Hedef lokasyon ise yaya trafiği olan, hafta sonları yoğunluğu olan meydanlar. Bu yıl franchise hedefini açıklamayan Usta Dönerci 20 bin dolar giriş bedeli talep ediyor. Marka alışveriş merkezleri ve caddelerde yeni restoranlar açmayı planlıyor.

Almanya’da büyüyen Döneriz markası da bu yıl Türkiye’de yeni şubeler açmayı planlıyor. Almanya’da kabul görmüş kendine has döner mönüleri ve özel mimari konsepti ile yatırımcıya anahtar teslim markalarını açıyor.

DÖNER ZİNCİRLERİ VE SEKTÖRÜ NASIL BÜYÜYOR?

- Sektörde üretim ve tüketim artarken, markalar bir yandan da yurtdışına açılmayı planlıyor.

- Döner pazarı son 10 yılda kurumsal ve zincir markaların sektöre girişiyle büyümesini hızlandırdı.

- Sektörel verilerine göre Türkiye’de günlük 800 ton döner tüketildiği tahmin ediliyor.

- Ülkemizde irili ufaklı 100’e yakın hazır döner üreticisi mevcut.

- Kurumsal olarak bu alanda hizmet veren markaların sayısının ise 10-15 arasında olduğu tahmin ediliyor.

- Sektörde büfe ve restoranların sayısı tam olarak bilinmiyor.

- Almanya’da döner satışı yapılan 25 bin satış noktasında günde 20 milyon porsiyon döner satılıyor.

MARKALAR YATIRIMCIDA HANGİ ÖZELLİKLERİ ARIYOR?

- Markanın belirlediği standartlarda hizmet vermek en önemli maddeler arasında.

- Sağlık ve lezzet de markaların itibarı için öne çıkan konuların başında.

- Eğitimli personel ve pazarlama faaliyetleri markalar için vazgeçilmezler arasında.

- Mönü fiyat istikrarı da zincirleri bu alanda öne çıkıyor.