9 yılın en düşüğünde

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre bu yılın ilk yarısında 376,4 milyar TL tutarında 10,2 milyon adet çek keşide edildi. Geçen yılın ilk yarısında ise 10,8 milyon adetlik 344,5 milyar TL tutarında çek düzenlendi.

Ocak-haziran döneminde karşılıksız işlemi yapılan çek adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 azalarak 385,8 bin adetten 251,4 bine geriledi. Çek tutarı da yüzde 30,7 düşüşle 13,3 milyar TL'den 9,2 milyar TL'ye düştü.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl 706 milyar TL'lik 21,2 milyon adet çekin bankalara ibraz edildiğini, bu yılın ilk 6 ayına bakıldığında toplam tutarı 376,4 milyar TL olan 10,2 milyon adet çekin tahsilat için bankalara ibraz ediliğini söyledi.

Akdeniz, karşılıksız çek keşide edenlerin yüzde 80'inin geçmişte de karşılıksız çek keşide eden kişilerden oluştuğunun bilinen bir gerçek olduğunu dile getirdi.

Çek keşidecilerinin geçmiş çek ödeme performanslarının lehdar ve cirantalarca kontrol edilebilmesi halinde sorunun çok ciddi oranda çözüleceğini bildiklerini anlatan Akdeniz, şöyle devam etti:

"Çek ile yapılan sahtekarlığın önüne geçilmesi noktasında KKB olarak harekete geçtik ve Karekodlu Çek Sistemi ile bu sürece dur diyerek önemli bir adım attık. Bu sistem kanalıyla sunduğumuz Karekodlu Çek Raporu sayesinde alınan bir çekin bankanın kayıtlarında mevcut olup olmadığı bilgisinden, keşidecinin son 5 yılda düzenlediği çeklerin ödenip ödenmediğine, ilk çekin ve son çekin ne zaman düzenlendiğine, düzenlenen çeklerin ortalama tutarı gibi çek keşidecisinin çek ödeme geçmişini ve güvenilirliğini ortaya koyan pek çok veriyi saniyeler içinde ulaşılabilir hale getirdik."

"KAREKODLU ÇEK KARŞILIKSIZ ORANINI DÜŞÜRÜYOR"

Kasım Akdeniz, ocak ayında karekodlu çek kullanımının zorunlu hale gelmesiyle 2016 yılında yüzde 3,7 olan karşılıksız çek oranının, 2017 yılında yüzde 2,5'e düştüğünü, bunun da karşılıksız çek oranın 2008 yılından bu yana en düşük orana ulaştığı anlamına geldiğini ifade etti.