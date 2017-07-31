9 yıl aradan sonda aynı kişiye büyük ikramiye çıktı!

Kanada'nın Quebec şehrinde yaşayan 69 yaşındaki emekli Jules Parent dünyanın en şanslı insanlarından biri olduğunu kanıtladı.

Parent, internet üzerinden 3.20 dolara oynadığı Quebec Loto’suyla 1 milyon 222 bin 069 Kanada doları (3 milyon 47 bin TL) kazandı. Emekli adam 2008 yılında da oynadığı şans oyunundan 1 milyon dolar kazanmıştı.

Para çekini alırken hatıra fotoğrafı çektiren Parent, "Şanslı bir günde doğmuşum" dedi.

Kumar oynamanın, balığa çıkmak, yürümek ve avlanmak gibi vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirten Jules Parent, kazandığı parayla yeni bir ev inşa etmeyi planladığını söyledi. Parent, “Ancak bir şato gibi değil, modern tarzda olacak” açıklamasını yaptı.