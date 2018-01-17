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    9 yaşındaki oğlunu sapıklara pazarlamış

    BERLİN
    17.01.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Almanya son yılların en iğrenç olayı ile sarsılıyor. Freiburg’ta 47 yaşındaki anne Berrin T., sabıkalı sevgilisi Christina L. ile bir olup, 9 yaşındaki oğlunu üç yıl boyunca pedofil erkeklere pazarlamış.

    ALMANYA’nın Baden Württemberg Eyaleti’nin Freiburg kentinde yaşayan ve kökeni açıklanmayan 47 yaşındaki Berrin T., 9 yaşındaki oğlunu üç yıl boyunca para karşılığı pedofillere satmış. Berrin T.’ye bu işte sabıkalı sevgilisi Christina L. de yardım etmiş. İkili, küçük çocuğu internet üzerinden bütün Avrupa’da pazarlamış. 

    Polisin ve savcılığın verdiği bilgiye göre Berrin T. ile Christian L., eylül ayından beri cezaevinde. Çocuğa para karşılığı tecavüz etmekten sekiz kişi daha sonra tutuklandı. Tecavüzcüler Almanya, İsviçre ve Fransa’dan... İsviçreli zanlı Avusturya’da, İspanyol zanlı ise memleketi İspanya’da yakalandı. Tecavüzden tutuklananlar arasında bir de Alman askeri bulunuyor. 49 yaşındaki Alman asker, Fransa’da görev yaptığı kışlada gözaltına alındı.

    ÇANTASINDA KELEPÇELER BULUNDU
    Tutuklanan Alman zanlılardan birisinin sırt çantasında çocuğa eziyet etmekte kullandığı sanılan prangalar bulundu. Şüphelinin, bu iğrenç olay için Schleswig Holstein Eyaleti’nden geldiği ve tecavüz sırasında çocuğu öldürebilecek fantezilere sahip biri olduğu belirtildi.
    Polis çocuğun 3 yıl boyunca sayısız ağır tecavüzlere uğradığını belirtti. Mağdur çocuk şimdi koruma altında.

    ANNE LÜKS HAYAT YAŞIYOR
    Anne Berrin T., çocuğunu pazarlayarak kazandığı paralarla lüks bir hayat yaşıyor.
    Freiburg polisi, Berrin T.’nin Alman vatandaşı olduğunu ve Türkiye ile herhangi bir bağının olmadığını söyledi ancak kadının kökeni hakkında bilgi vermedi.
    Berrin T.’nin sevgilisi Christian L.’nin çocuklara tacizden sabıkalı ve çocuklarla temasının yasak olduğu bildirildi. Polisin anonim bir ihbar üzerine olayı ortaya çıkardığı kaydedildi.

    Etiketler: Berrin T. , sapık anne
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