9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı! İşte cezası

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.A.N. Sincan 2 No’lu Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şuan 11 yaşında olan mağdure T.E. ise duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet Savcılık iddianamesinde, tutuklu sanık H.A.N.’nın 14 Temmuz 2015’te Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde yolda karşılaştığı o zaman 9 yaşında olan mağdure T.E. ile bir süre sohbet etti.



İddiaya göre daha sonra mağdureyi virane bir binaya götüren H.A.N., cep telefonundan T.E.’ye müstehcen fotoğraflar gösterdi. Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.A.N., mağdureye, ‘Bu gördüklerinin aynısını sen de bana yapacaksın’ dedi. Mağdure T.E. şüpheli H.A.N.’ye taş fırlatıp, olay yerinden kaçtı.



İlk gördüğü kişiye yaşadıklarını anlatan T.E.'nin yardımına polis koştu. Polis ekipleri olay yerine geldi ancak H.A.N.’nin kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin ara vermeden yaptığı çalışmalarda şüpheli H.A.N. 2 yıl sonra polis ekiplerince Ankara’da yakalandı. Savcı, mütalaasında sanığın ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



Tutuklu sanık H.A.N., SEGBİS ile katıldığı mahkemede üzerine atılı suçlamaları reddederek, bu suçu işlemediğini söyledi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.A.N.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezası verdi.