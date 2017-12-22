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    9 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti... Yıllardır kalp nakli bekliyordu

    İHA
    22.12.2017 - 09:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ümraniye’de 9 yaşındaki Ömer Asaf, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Ailesi Ömer Asaf'ın ölümüyle yıkılırken, yıllardır kalp nakli bekleyen mini çocuktan geriye ailesi ile birlikte bir alışveriş merkezinde çekilen bu görüntüler kaldı.

    İstanbul Ümraniye’de 9 yaşındaki Ömer Asaf Çiftçi kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Henüz 2,5 yaşında hastalığı ile tanışan Ömer, yıllardır kalp nakli bekliyordu. Çiftçi ailesi, tedavi gören ve kalp nakli gereken Ömer Asaf Çiftçi için uygun organ bulunamadığını söyledi. Bu yıl 3. sınıfa giden Çiftçi’nin rahatsızlığı henüz 2,5 yaşındayken tespit edildi.

    Sağlık kontrolü için Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Çiftçi’nin durumunun ciddi olduğuna kadar veren doktorlar, ciğerleri su toplayan ve kalp değerleri düşük olduğu için yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alındıktan 4 saat sonra kalbi duran Çiftçi, uygun kalp bulunamayınca önceki gün hastanede hayatını kaybetti.

    Babası Sedat Çiftçi ve annesi Reyhan Çiftçi oğullarının vefatı üzerine gözyaşlarına boğuldu. 13 yaşındaki ablasından başka kardeşi olmayan Çiftçi dün memleketi Rize’de toprağa verildi. Gözyaşları içerisinde oğlunun tabutunun başında güçlükle durduğu görülen Baba Sedat çiftçi, “Uygun kalp bulunsaydı belki oğlum şimdi yaşıyor olacaktı. Organ nakli konusunda toplum daha hassas davranmalı” dedi.

    Ömer Asaf’tan geriye bu görüntüler kaldı

    9 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Ömer Asaf’dan geriye ise ailesiyle birlikte gittiği alışveriş merkezinde çekilen bu görüntüler kaldı. Çiftçinin cenazesi memleketi Rize’nin Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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