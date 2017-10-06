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Hürriyet >Ekonomi>9 şirkete 2,7 milyon TL ceza

9 şirkete 2,7 milyon TL ceza

AA
06.10.2017 - 10:00 | Son Güncelleme:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 9 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 753 bin 624 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, sorumlu müdür çalıştırılmaması, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali, istasyonda tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurma, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali, kaçak yer altı akaryakıt depolama tankı bulundurma ve otomasyon sistemindeki verilerin izlenememesi gibi nedenlerle, 9 akaryakıt şirketine 70 bin lira ile 1 milyon 121 bin 740 lira arasında değişen, toplam 2 milyon 753 bin 624 lira para cezası uygulandı.
EPDK, benzer sebeplerle 11 şirketten de yazılı savunma istedi.

Etiketler: EPDK , Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu , akaryakıt şirketleri
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