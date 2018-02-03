9 roket daha... 2 ölü 21 yaralı

Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden dün saat 10.30 sıralarında eşzamanlı ateşlenen roketler Kilis ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düştü. Kilis’in İslahiye caddesine düşen ilk roket, Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi ile Adnan Menderes Parkı yakınlarında patladı. Bir kişi yaralandı. İkinci roket, Dereboyu caddesindeki eve isabet ederken, 4 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda, Akpınar Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar caddesindeki bir eve de üçüncü roket isabet etti. Roketlerin düştüğü bölgelere, ihbar üzerine sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi.



Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen 6 roketli saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Roketlerden biri Fidanlık Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesine isabet etti. Roketli saldırıda emekli olduğu öğrenilen 68 yaşındaki Rıfat Sinirli hayatını kaybetti. Sinirli için Atike Hanım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Rıfat Sinirli’nin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Rıfat Sinirli’nin cenazesi Yeşilova Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Reyhanlı’daki diğer roketli saldırıda hayatını kaybeden kişinin Ahmet Şanverdi olduğu öğrenildi. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada 2’si ağır 16 kişinin de yaralı olduğu belirtildi.