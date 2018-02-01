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    9 Milli Eğitim Bakanı ile kutlama

    Hürriyet Eğitim
    01.02.2018 - 16:45 | Son Güncelleme:

    1928’de Mustafa Kemal Atatürk’ün yol göstericiliğinde kurulan Türk Eğitim Derneği, 90’ıncı yılında verdiği resepsiyonla siyasetten bürokrasiye, sanattan diplomasiye birçok önemli ismi bir araya getirdi. Resepsiyona ayrıca Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte sekiz milli eğitim eski bakanı da katıldı.

    Türk Eğitim Derneği, 90’ıncı yaşını Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutladı. Siyasetten iş dünyasına, sanat camiasından eğitim dünyasına kadar pek çok ismin katıldığı resepsiyonda bir ilk de yaşandı. Ali Naili Erdem, Vehbi Dinçerler, Köksal Toptan, Turhan Tayan, Mehmet Sağlam, Metin Bostancıoğlu, Necdet Tekin, Nabi Avcı, İsmet Yılmaz ile birlikte Cumhuriyet tarihin 9 milli eğitim bakanı aynı karede yer aldı. Gecede konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Eğitim Derneği’nin 90’ıncı yılını kutlayarak öğrencilere kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmeleri için fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalıştıklarını söyledi.

    KLAVYELİ BİLGİSAYAR DAĞITACAĞIZ
    Bakan Yılmaz, önümüzdeki dönemde ilkokulları, mesleki eğitim ve özel eğitim kurumlarını da Fatih Projesi kapsamına alacaklarına işaret ederek, “Kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesini sağlamak için öğrencilerimize tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

    EĞİTİMİN ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ
    Gecenin ev sahibi Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise derneğin faaliyetlerine dikkat çekti. Pehlivanoğlu, “Milli bir kuruluş olarak bir tarihi yaşıyoruz ve bugün neredeyse bir asrı devirdik. Bu ülkeye, bu millete hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Türk Eğitim Derneği bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’nin her tarafına yayılarak eğitime öncülük edip, yoksul çocukların geleceğini aydınlatmak için mücadele ediyor; parası olanlardan para kazanıp, parası olmayanlara aktarıyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitimin önünü açmaya çalışıyoruz. Bu bir onur gecesidir. Hayalimiz; bu ülkede parası olmadığı için adil eğitim göremeyecek tek bir çocuk bırakmamak. Annesi babası zengin olan çocukların olduğu kadar, parası olmayan çocukların da eğitim alabilmeleri için mücadele edeceğiz” dedi.

    Resepsiyonda TED Ankara Koleji öğrencileri ve öğretmenleri de dans gösterisi yaptı. TED Ankara Koleji mezunu olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan da, “İlkokuldan lise son sınıfa kadar çok severek okuduğum TED’in bu önemli gecesinde yer almaktan onur duyuyorum” diyerek İtalyan besteci Eduardo di Capua’nın klasikleşmiş eseri ‘O Sole Mio’ yu seslendirdi.

    Etiketler: TED Ankara Koleji , ÖĞRENCİ , ÖĞRETMEN , Fatih Projesi , Eğitim , Türk Eğitim Derneği
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