9 maddede güvenli okul

VELİLERİN okullarda dikkat ettiği konuların başında güvenlik geliyor. Son günlerde okul servisleriyle ilgili gündeme gelen haberler, velileri tedirgin etti.



İlk olarak anaokuluna giden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in servis aracında unutularak hayatını kaybetmesi gündeme geldi. Ardından İstanbul Ümraniye’deki Fatih İlkokulu bahçesinde servisçiler arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Okulların açılmasına az bir süre kala yaşanan bu olaylar, gözleri eğitimde güvenlik sorununa çevirdi.



Okullarda Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle güvenlik araştırmaları yapan CSG (City Security Group) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, okul güvenliğiyle ilgili dikkat edilmesi ve yapılması gerekenleri 9 maddede şöyle sıralıyor:



1-) Fiziki ve mimari: Okulun fiziki donatıları ve mimarisi öğrencilerin kaza ve yaralanma tehlikesine karşı uygun ve sağlam olmalı. Yöneticiler tarafından sürekli gözden geçirilmeli. Veliler, okula bu gözle bakarak, gördükleri eksiklikler olduğunda yöneticilere bildirmeli.



2-) Çevre ve giriş-çıkış: Okul giriş-çıkışları sürekli kontrol edilerek güvenlik önlemleri alınmalı. Yetkisiz ve suç riski olan kişilerin girişine ve okul çevresinde bulunmalarına engel olunmalı. Veliler, okul çevresindeki şüpheli durumları okul yöneticilerine bildirmeli. Okul yöneticileri kolluk birimleriyle okul yolu ve çevresindeki riskleri minimize edecek bir işbirliği mekanizması oluşturmalı.



3-) Risk haritası: Okul güvenliği standartlarına göre analizler yapılarak ’okul risk haritaları’ çıkartılmalı. Tüm güvenlik eksiklikleri giderilmeli.



4-) Okul iklimi: Öğrenci, öğretmen ve çalışanların kendilerini fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan özgür, barışçıl ve iyi hissettiği bir okul iklimi yaratılmalı. Öğrenci ve öğretmenlerin sevinç ve mutlulukla sınıfına girdiği, kaygı ve endişenin olmadığı ve özgürce eğitimlerini gerçekleştirdikleri bir okul yaşamı oluşturulmalı.



5-) Okul sağlığı güvenliği: Öğrenci, öğretmenlerin sağlık kriterlerine uygun koşulları taşımalarının yanı sıra okulun hijyenik koşullarının ve gıda güvenliğinin yasal gerekliliklere uygun olması sağlanmalı. Veliler zaman zaman kantinlere giderek, sağlıksız yiyecekler olup olmadığını kontrol etmeli.



6-) Acil durum ve kriz yönetimi: Deprem, sel, su baskını gibi doğal afetlerin yanında yangın, şiddet ve terör gibi olası güvenlik risk ve tehlikelerine karşı okul paydaşlarının bilinçlendirilmesi ve tatbikatlarla desteklenmesi güvenli bir okul yaşamı için olmazsa olmazlardan.



7-) Yasal güvenlik görevlileri: Okullarda yasal yetkileri olan sertifikalı güvenlik görevlileri bulunmalı. Çocukların güvenliği okul girişlerinde durmaktan başka vasfı olmayan kişilerle değil, özel güvenlik sistemlerine hâkim yetkin görevlilerle sağlanmalı.



8-) Denetim: Okul yöneticileri ve veliler okul yolunun güvenli olması için duyarlı olmalı. Okul çevresindeki riskli yerler, metruk binalar ve riskli kişilere yönelik önlemler alınmalı. Servisler denetlenmeli. Araçların mevzuata uygunluğu yanında sürücülerin trafik kurallarına uymaları sağlanmalı. Çocukları emanet ettiğimiz sürücülerin ve rehberlerin yasal yetkinliğe sahip olması ve kurallara uygun davranmaları sağlanmalı. Sabıkalı, eğitimsiz ve şiddet davranışı olanların çalıştırılmamasına dikkat edilmeli.



9-) Bilinçlendirme: Öğrenci, öğretmen ve veliler uyuşturucu maddelerin zararlarına karşı bilinçlendirilmeli. Bonzai gibi ucuz ve kolay ulaşılabilir sentetik uyuşturucular yüzünden gençlerin hayatı tehdit altında. Sokaklarda, park ve bahçelerde yarı baygın dolaşan ya da yatan gençlerin varlığı, bu endişe ve korkuyu daha da çok gözler önüne seriyor. Okul odaklı önleme kapsamında, rehber öğretmenler ve kolluk gücü işbirliğiyle gerçekleştirilen önleme faaliyetleriyle gençlerin uyuşturucu maddelerden korunması hedeflenmeli. Öğrencilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan korunma gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı. Okul çevresindeki suç riski bulunan internet kafe, büfe, oyun salonları sürekli denetlenmeli. Okullarda okul müdürünün başkanlığında ilgili birimlerin ve velilerin de yer aldığı bir güvenlik yönetimi kurularak tüm okul paydaşlarında güçlü bir güvenlik bilinci yaratılmalı. Veliler, çocuklarının evden ayrılışıyla başlayan tüm süreci okulla işbirliği yaparak incelemeli ve duyarlı olmalı.









ÖĞRENCİLERİN ÇETE VE ZORBALIK KAYGISI

ÖZEL okullara giden 1263 öğrenciyle, Bahçeşehir Üniversitesi ile CSG (City Security Group) işbirliğiyle yapılan ‘Okul Güvenliği Araştırması-2017 sonuçları:



- Öğrencilerin yüzde 79’u okullarında kendini güvende hissediyor. Yüzde 9’u bu konuda kararsız, yüzde 12’si ise güvensiz.

- Yüzde 81’ine göre okuluna izinsiz giriş çıkış yapılmıyor, yüzde 12‘sine göre yapılıyor.

- Okul binasının deprem, yangın, sel, toprak kayması, çığ gibi doğal afetlere karşı dayanıklı ve hazırlıklı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 74.

- Öğrencilerin yüzde 27’si okulları tarafından yangın, terör, şiddet, servis kazaları gibi durumlar için alınan önlemler konusunda bilgilendirilmiyor.

- Çocukların yüzde 26’sı okulunda akran zorbalığı olduğunu anlatırken, yüzde 27’sine göre okullarında çeteleşme olayları yaşanıyor.

- Yüzde 16’sı okul çevresinde madde kullanımı olduğunu düşünüyor. Yüzde 14’üne göre okullarının yakınında zararlı maddeler satılıyor ve kullanılıyor.