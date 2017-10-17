9 günlük eşe veda

Uzman Çavuş Furkan Aydın için memleketi Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki Ağcabey Camisi’nde tören düzenlendi. Oğlunun tabutunun üzerine kapanan Ayşe Aydın’ı yakınları güçlükle uzaklaştırdı. Şehidin 38 gün önce dünyaevine girdiği eşi Sibel Aydın da ayakta durmakta zorlandı. Şehidin cenazesi Bahçe ilçesine bağlı Yaylalık köyü mezarlığına götürülerek 2003 yılında vefat eden babası Ökkeş Aydın’ın yanına defnedildi. Şehit Furkan Aydın, ailesi endişelenmesin diye görev yerini saklamıştı.



9 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehit Uzman Çavuş İlhan Sezer için Bolu’nun Gerede ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin 9 gün önce evlendiği Derya Sezer, törene eşinin komando kamuflajı ve beresiyle katıldı. Derya Sezer, askerlerin omzunda cenaze aracına götürülen eşinin tabutunun peşinden koştu ve öndeki askerin elinde bulunan fotoğrafını öptü. Şehit eşini yakınları teskin etmeye çalıştı. 8 Ekim’de evlendikten 3 gün sonra göreve giderek şehit olan İlhan Sezer’in cenazesi, Nuhören köyünde toprağa verildi.



‘SENİ ÇOK SEVDİM ADEM’

Şehit Uzman Çavuş Adem Gezer’in (26) cenazesi memleketi Erzurum’a getirildi. Cenazeyi beklerken gözyaşlarını tutamayan yakınlarına “Vatan sağolsun” diyen şehit eşi Ayşegül Gezer, “Başımız dik duracak. Ademim kahramanca şehit oldu. O en güzel mertebede. Ben seni çok sevdim Adem” dedi. Adem Gezer, Kars Kapı Şehitliği’nde defnedildi.



Uzman Çavuş Seçkin Arıkan (27) memleketi Eskişehir’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



